Riverchase Country Club pagará millonaria cifra por ahogamiento

Qué pasó : Un jurado federal otorgó una indemnización de 7,5 millones de dólares a la familia de un adolescente fallecido en una piscina.

: Un jurado federal otorgó una indemnización de 7,5 millones de dólares a la familia de un adolescente fallecido en una piscina. Por qué importa : El veredicto penaliza la negligencia operativa de un club privado que incumplió normativas obligatorias de seguridad acuática.

: El veredicto penaliza la negligencia operativa de un club privado que incumplió normativas obligatorias de seguridad acuática. El dato clave: La instalación recreativa operaba sin dos salvavidas de turno requeridos legalmente al momento del trágico incidente.

Jurado federal sanciona negligencia en piscina del club de campo

La justicia determinó una indemnización histórica para los familiares de Reginald Adams, el joven que perdió la vida por ahogamiento en agosto de 2023. El litigio legal concluyó en un tribunal de Birmingham, en el estado de Alabama.

El fallo condena directamente la gestión de la piscina pública regentada por las empresas encargadas del complejo deportivo. Los demandantes demostraron violaciones severas a los protocolos obligatorios de protección y asistencia ciudadana.

Heritage Golf Group bajo escrutinio por la ausencia de salvavidas

La firma legal que representó a las víctimas argumentó que el Riverchase Country Club carecía de dos salvavidas de guardia reglamentarios. Esta omisión de personal impidió un rescate oportuno para evitar el fallecimiento de Adams.

Hasta el momento, la corporación operadora Heritage Golf Group no ha emitido una respuesta oficial sobre la millonaria penalización impuesta. Las auditorías de seguridad a este tipo de establecimientos de recreación se intensificarán en la región.