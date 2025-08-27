Robin Westman, el tirador de la escuela, publicó un manifiesto antes del crimen

Robin Westman, el tirador de la escuela, publicó un manifiesto antes del...

27 de agosto de 2025 – Washington – EFE.

Robin Westman, el agresor de la escuela católica de la Anunciación en Minneapolis donde dos niños perdieron la vida, subió un manifiesto a su canal de YouTube horas antes del ataque. En él, exhibía un gran arsenal de armas y daba a entender que podría atacar una iglesia durante la misa.

El video, de once minutos de duración, contenía advertencias sobre un posible ataque a la escuela y estaba lleno de insultos de carácter antisemita.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, señaló que Westman había publicado previamente otros videos. En ellos, mostraba cargadores de armas con mensajes en contra del presidente Donald Trump y hacía alusión a individuos que habían cometido crímenes parecidos en Estados Unidos.

Kash Patel, director del FBI, confirmó que Westman, de 22 años, usó tres armas distintas durante el ataque, que tuvo lugar durante una misa de inicio de curso. Tras herir a 17 personas y asesinar a dos niños, se suicidó.

El jefe de policía de Minneapolis expresó su dolor y solidaridad con la comunidad afectada, describiendo el acto como una violencia deliberada y una crueldad incomprensible. Afirmó que, a pesar de la maldad, la comunidad se mantendría unida.

Finalmente, el gobierno de Donald Trump ordenó que la bandera de los Estados Unidos se izara a media asta en todos los edificios públicos y bases militares hasta el 31 de agosto como señal de luto.