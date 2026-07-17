Robo a banco en Springville termina con un hombre arrestado

Un hombre fue detenido tras asaltar a mano armada una sucursal bancaria utilizando un casco de motocicleta.

El uso de tecnología de lectura de matrículas y la cooperación del FBI agilizaron la captura del sospechoso.

Las autoridades recuperaron múltiples evidencias físicas vinculadas directamente al atraco durante el registro residencial.

Asalto armado en banco PNC de Springville moviliza a la policía

Una intensa investigación criminal derivó en la captura del presunto responsable de un atraco bancario en la localidad de Springville. El incidente inicial ocurrió el lunes 13 de julio, cuando un individuo armado ingresó a la sucursal de PNC de la zona.

El atacante, que ocultaba su rostro con un casco de motocicleta, amenazó al personal colocando una pistola sobre el mostrador. Tras sustraer una cantidad indeterminada de dinero en efectivo, el asaltante huyó en su vehículo de dos ruedas por las calles de Alabama.

Captura de Christopher Michael Tribble mediante cámaras Flock

El jefe de la policía de Springville, Jason Mize, identificó formalmente al detenido bajo custodia como Christopher Michael Tribble. El arresto se concretó el viernes 17 de julio gracias al análisis de las cámaras tecnológicas Flock y denuncias ciudadanas.

La operación contó con el respaldo estratégico del FBI, organización que difundió imágenes del asaltante para recibir pistas mediante Crime Stoppers. En el allanamiento de la vivienda del sospechoso se confiscaron prendas y artículos idénticos a los capturados en vídeo.