Robo de 631 vehículos en México tras operativo contra El Mencho

26 de febrero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reportó un incremento drástico en el robo de automóviles a nivel nacional tras los disturbios registrados recientemente. Según las cifras oficiales, se contabilizaron 631 unidades sustraídas en todo el país como consecuencia directa de las manifestaciones violentas derivadas del operativo contra el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. El estado de Jalisco se posicionó como la entidad más afectada por estos incidentes, concentrando la mayor parte de las denuncias por despojo de unidades motorizadas en un periodo de tiempo muy corto.

Norma Alicia Rosas, directiva de la organización aseguradora, calificó la situación como un evento atípico ocurrido entre los días domingo y martes. Durante este lapso, Jalisco registró la cifra de 396 vehículos robados, una cantidad que contrasta significativamente con el promedio habitual de 12 incidentes diarios en condiciones normales. Las autoridades del sector privado aún trabajan en determinar cuántas de estas unidades corresponden a automóviles particulares y cuántas a tractocamiones de carga que circulaban por las zonas de conflicto.

El impacto de la violencia se extendió principalmente por la zona occidente de México, donde se concentró el 92 por ciento de los casos totales. Además de las cifras reportadas en Jalisco, el estado de Michoacán registró el robo de 101 unidades, mientras que en Nayarit se contabilizaron 80 vehículos sustraídos. Otros estados como Guanajuato también sufrieron afectaciones con el despojo de 10 automóviles, sumándose a otros 44 reportes distribuidos en el resto del territorio mexicano tras el abatimiento de Nemesio Oseguera.

El principal delito identificado fue el robo con violencia, independientemente del uso posterior que los grupos delictivos dieron a las unidades. Muchos de estos autos y camiones fueron utilizados para realizar bloqueos en carreteras estratégicas, mientras que otros fueron incendiados para generar disturbios y obstaculizar el paso de las fuerzas de seguridad. La representante de las aseguradoras enfatizó que el despojo es el acto inicial que activa las protecciones financieras para los usuarios afectados por esta ola de inseguridad.

Para los propietarios que cuentan con pólizas vigentes, se informó que la cobertura por robo total debería cubrir estos siniestros sin inconvenientes mayores. Los afectados deben presentar el reporte formal ante su compañía de seguros y realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales para iniciar el proceso de indemnización. La organización aclaró que el hecho de que el vehículo haya sido quemado o utilizado en un motín no invalida el seguro, ya que el delito base es el despojo de la propiedad.

El sector asegurador continúa evaluando los daños materiales en comercios y establecimientos que fueron blanco de actos vandálicos durante los narcobloqueos. Mientras se procesan las reclamaciones de los vehículos perdidos en Tapalpa y otras regiones cercanas a Guadalajara, los peritos analizan el impacto económico total en los negocios. Este escenario de inestabilidad surgió como respuesta inmediata a las acciones tácticas contra uno de los objetivos prioritarios más buscados por las administraciones de México y Estados Unidos.