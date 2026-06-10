Robo en Birmingham: Arrestan a joven implicado en asalto

Un joven de 21 años fue detenido formalmente por las autoridades en relación con un violento asalto residencial.

El sospechoso enfrenta un cargo grave de robo en primer grado y permanecerá encarcelado sin el beneficio de fianza.

El asalto investigado por las fuerzas del orden locales ocurrió el pasado domingo 31 de mayo.

Detención de Da’Marriya De’Vhon Carr por robo en primer grado

El Departamento de Policía de Birmingham concretó el arresto de Da’Marriya De’Vhon Carr, un joven de 21 años vinculado directamente con una investigación por atraco. La captura del sospechoso se efectuó de manera pacífica y sin incidentes graves el pasado miércoles 10 de junio.

Las autoridades judiciales locales confirmaron que Carr enfrenta un cargo formal de robo en primer grado. El hecho delictivo que originó la movilización policial se registró originalmente en la cuadra 700 de Lomb Avenue durante la jornada del domingo 31 de mayo.

Procesamiento judicial en el condado de Jefferson

Tras formalizar la detención del presunto implicado, los oficiales encargados de la custodia indicaron el procedimiento legal a seguir. El imputado será trasladado de forma inmediata a las instalaciones correccionales de la cárcel del condado de Jefferson para comparecer ante las cortes.

El juez del caso determinó que el acusado deberá permanecer tras las rejas de manera preventiva y sin derecho a fianza. La severidad de la medida precautoria responde a la tipificación del delito imputado por la fiscalía de Alabama en resguardo de la seguridad pública.