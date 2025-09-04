“Rock your Paws” llega a Huntsville

4 de septiembre de 2025 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

¡Amantes de los animales, alégrense! La Sociedad Protectora de Animales del Gran Huntsville (GHHS, por sus siglas en inglés) tiene un evento ideal para ustedes.

En asociación con Bentley Buick GMC, la GHHS organizará un evento de recaudación de fondos con música en vivo llamado “Rock Your Paws”. El evento es exclusivo para mayores de 21 años.

Promocionado por el Furniture Factory Bar & Grill, el concierto se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre.

La alineación de bandas de Rock Your Paws incluye a grupos locales como 5 O’Clock Charlie, Firekat, Tres Locos, The Great Affairs y, como banda principal, Brother Cane.

Rock Your Paws apoya la Iniciativa Fase 3 de la GHHS, un proyecto de renovación que busca expandir el espacio para salvar vidas en el refugio del campus de Johnson Road.

Para ver la lista completa de colaboradores de Rock Your Paws, puedes visitar el blog del evento aquí.

Las entradas tienen un precio de $25 y se pueden comprar en línea o en la puerta.