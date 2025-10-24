Rod Stewart declarado huésped de honor de la Ciudad de Buenos Aires

24 de octubre de 2025 – Buenos Aires – EFE.

El compositor y cantante de origen británico Rod Stewart fue nombrado el viernes pasado huésped de honor de la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia se llevó a cabo en la Legislatura de la ciudad mientras el artista se encontraba en la capital argentina, donde ofreció tres presentaciones con entradas totalmente vendidas como parte de su gira de despedida denominada ‘One Last Time’ (‘Una última vez’).

La distinción que recibió Roderick David Stewart fue un reconocimiento a su vasta trayectoria artística y su significativa contribución a la música y la cultura a nivel mundial. El artista recibió como obsequio un certificado oficial que acredita su nuevo estatus, además de una camiseta de la selección de fútbol de Argentina con el número 10 y su nombre impreso, un guiño a su conocida pasión por el deporte.

El músico expresó su gratitud y sorpresa, señalando: “Nunca antes recibí una distinción de este tipo en ninguna de las ciudades que estuve en toda mi vida. Es un gran honor. Hoy es el último de los tres conciertos agotados y créanme que no digo esto seguido, pero es el mejor público que hemos tenido”. Su esposa, la fotógrafa y modelo británica Penny Lancaster, junto con varios funcionarios y legisladores de la ciudad, presenciaron la ceremonia y lo aplaudieron desde la primera fila.

Stewart añadió que se sentía muy cómodo y acogido en el país, destacando el placer de estar en la nación que ha dado al mundo a dos de los futbolistas más grandes, en referencia a Diego Maradona y Lionel Messi. Nacido en Londres en 1945, Stewart es una de las voces más icónicas del rock británico. A lo largo de su carrera, tanto en solitario como formando parte de bandas como Faces y The Jeff Beck Group, ha vendido más de 250 millones de álbumes, dejando éxitos como ‘Maggie May’ y ‘Da Ya Think I’m Sexy?’.

El artista ha sido merecedor de un Premio Grammy y un Brit Award, además de ser incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en dos ocasiones: primero en 1994 por su carrera en solitario y luego en 2012 como miembro de la banda Faces. Su relación con Argentina tiene una larga historia que se remonta a casi cinco décadas, marcada por conciertos masivos y un lazo afectivo con sus seguidores en el país.

Su primer viaje a Argentina fue en 1978, cuando visitó Buenos Aires para apoyar a la selección de Escocia, el país de sus ancestros, durante el Mundial de Fútbol. Posteriormente, en 1989, dio un memorable concierto en el estadio de River Plate ante una audiencia de más de 70.000 personas. Desde entonces, ha regresado en varias ocasiones, incluyendo visitas en 2011, 2014 y 2018. En su regreso de 2023, aprovechó no solo para presentarse, sino también para visitar las Cataratas del Iguazú y pasear por diferentes lugares de la Ciudad de Buenos Aires.