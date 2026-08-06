Rosalía en Argentina genera tendencia por cantos políticos

Seguidores de Rosalía entonaron la proclama “la patria no se vende” en pleno concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La protesta ocurrió como rechazo al proyecto de ley promovido por el Gobierno de Javier Milei sobre la venta de tierras.

El proyecto busca elevar del 15 % al 25 % el límite legal permitido para la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

Protesta política sorprende a Rosalía en su concierto de Buenos Aires

Durante el tercer show de su gira Lux en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires, los fanáticos de la cantante española Rosalía unieron sus voces para entonar el consigna “la patria no se vende”. El episodio tuvo lugar previo al debate parlamentario en el Senado sobre la Ley de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsada por Javier Milei.

Sin percatarse del trasfondo de las consignas contra el oficialismo, la artista reaccionó agitando un pañuelo e interactuó con los asistentes elogiando su energía. La protesta del público responde a la convocatoria de organizaciones sociales ante el inminente debate legislativo.

El debate legislativo que detonó la reacción de los fanáticos

La iniciativa oficialista busca modificar el tope legal vigente para la adquisición de tierras por parte de personas o entidades extranjeras. La propuesta pretende incrementar del 15 % al 25 % el límite de propiedad rural internacional a nivel provincial y nacional.

Sectores opositores advierten sobre la eliminación de restricciones en áreas estratégicas como zonas de frontera, glaciares y espejos de agua. El fenómeno ocurrido en el espectáculo refleja la tensión social previa a las manifestaciones convocadas ante el Congreso.