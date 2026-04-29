Rosana regresa a Mexico con nueva gira solidaria para compartir su trayectoria

29 de abril de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La reconocida cantautora española Rosana Arbelo ha anunciado su esperado regreso a los escenarios internacionales eligiendo a Mexico como punto de partida clave en su itinerario. En esta nueva etapa de su carrera la interprete de las Islas Canarias busca trascender el concepto tradicional de concierto para enfocarse en un intercambio de experiencias con su publico. La artista expreso durante un encuentro con los medios que tras haber alcanzado la cima del exito comercial ahora su prioridad principal es compartir sus vivencias y apoyar de manera directa a las nuevas generaciones.

Esta gira internacional coincide con el debut de la cantante en su faceta como directora de la serie documental titulada Mejor vivir sin miedo. Este proyecto audiovisual forma parte de una iniciativa mas amplia denominada Otro Mundo Nuestro Mundo que pretende conectar con las realidades sociales actuales. Rosana quien se convirtio en un icono musical durante la decada de los noventa con exitos globales como A fuego lento y Si tu no estas integra ahora este contenido documental con sus presentaciones musicales para ofrecer una propuesta artistica mucho mas profunda y humana.

El proyecto de la compositora no se limita unicamente a la celebracion de los treinta años de su album debut Lunas Rotas sino que se extiende a programas comunitarios como Mas que Barrios. Esta vision surge de una preocupacion personal de la artista ante la fragilidad actual del entorno social y emocional a nivel mundial. La decision de emprender este camino nacio tras conocer estadisticas alarmantes sobre el incremento de la soledad y los problemas de salud mental que afectan especialmente a niños y adolescentes entre los ocho y trece años de edad.

Fiel a su filosofia de vida la cantante canaria recalco que los seres humanos no estan en este mundo para competir sino para establecer vinculos de solidaridad. Por esta razon su nueva plataforma de trabajo busca utilizar la musica como un vehiculo de acompañamiento para combatir el aislamiento social. La cantautora asegura que bajo este nuevo esquema hara mas musica que nunca pero siempre manteniendo un compromiso firme con la gente y evitando repetir los senderos convencionales de la industria discografica tradicional.

El reencuentro de la artista con la audiencia mexicana comenzara de manera oficial el proximo cuatro de octubre en las instalaciones del Auditorio GNP Seguros ubicado en la ciudad de Puebla. Posteriormente la gira continuara hacia la capital del pais para una de las presentaciones mas significativas de todo el tour en el Auditorio Nacional de la Ciudad de Mexico programada para el seis de octubre. La expectativa entre los seguidores locales es alta debido al largo periodo de ausencia de la guitarrista en los recintos nacionales de gran capacidad.

Para finalizar su recorrido por territorio mexicano la gira hara una parada en el Escenario GNP Seguros de Monterrey el dia ocho de octubre. El cierre definitivo de esta primera etapa en el pais tendra lugar el nueve de octubre en el Teatro Diana de Guadalajara donde se espera una clausura emotiva. De esta forma la gira de Rosana marca un hito en su retorno profesional integrando por primera vez su musica mas iconica con un mensaje de esperanza y una labor social directa enfocada en el bienestar comunitario.