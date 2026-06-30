Ruptura diplomática enmarca el choque México vs Ecuador en el Mundial

Qué pasó: México y Ecuador disputan este martes los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con sus relaciones diplomáticas completamente rotas.

México y Ecuador disputan este martes los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con sus relaciones diplomáticas completamente rotas. Por qué importa: El encuentro deportivo se celebra bajo una fuerte tensión política tras el asalto a la embajada mexicana en Quito en 2024.

El encuentro deportivo se celebra bajo una fuerte tensión política tras el asalto a la embajada mexicana en Quito en 2024. El dato clave: Mientras el conflicto legal sigue sin resolución en la Corte Internacional, las selecciones se juegan el pase a octavos.

Un duelo mundialista bajo la sombra de la ruptura diplomática bilateral

La selección de México recibe a Ecuador este martes en el Estadio Azteca en un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026. Este compromiso deportivo está profundamente marcado por la crisis geopolítica que mantiene fracturados todos los lazos diplomáticos entre ambos países.

A pesar de que el diálogo oficial directo no existe y la comunicación se realiza mediante la intermediación de Suiza, el fútbol los confronta en la cancha. En lo deportivo, los locales llegan con paso perfecto y arco invicto, mientras que los sudamericanos avanzaron tras eliminar a Alemania.

El origen del quiebre político entre Claudia Sheinbaum y Daniel Noboa

La histórica ruptura diplomática se originó en abril de 2024, cuando las fuerzas de seguridad de Ecuador asaltaron la embajada de México. Aquel incidente, destinado a capturar al exvicepresidente Jorge Glas, provocó la suspensión inmediata de las relaciones por parte del gobierno mexicano.

La actual mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, ha ratificado la postura de no restablecer ningún contacto político formal con la administración de Daniel Noboa. Pese al distanciamiento gubernamental, el Tratado de Amistad de 1890 mantiene activo el comercio y la pasión por los deportes une a las aficiones.