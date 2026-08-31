Rusia ataca almacenes y logística comercial en Ucrania

- Fuerzas rusas intensificaron sus bombardeos contra almacenes de supermercados y centros de distribución comercial ucranianos.
- La ofensiva ha mermado el suministro de alimentos e insumos esenciales en diversos establecimientos del país.
- Los ataques alcanzaron al menos seis depósitos cerca de Kiev y una terminal de la firma postal Nova Poshta.
Ataques nocturnos impactan redes de distribución y supermercados
Una nueva ola de bombardeos lanzada por Rusia destruyó instalaciones logísticas y centros de almacenamiento en varias regiones de Ucrania. En el distrito capitalino de Troyéshchina, el impacto provocó un voraz incendio en depósitos vinculados a la cadena de supermercados ATB.
La ofensiva se extendió hacia los alrededores de la capital. Autoridades locales reportaron daños severos en al menos cinco almacenes e instalaciones comerciales ubicadas en los distritos de Brovarí y Boríspil.
Drones rusos dañan la infraestructura postal y de transporte
La red de transporte de mercancías sufrió embates directos con drones militares en la región nororiental de Sumi. Asimismo, en la zona de Járkov y en la región sureña de Odesa, la empresa de paquetería Nova Poshta registró agresiones contra un vehículo de carga y una terminal logística.
Esta escalada bélica contra el abastecimiento comercial responde a ataques previos con drones que Ucrania dirigió en julio contra almacenes de la firma rusa Wildberries. Las acciones recientes ya generan desabastecimiento gradual de productos esenciales en tiendas ucranianas.
¿Qué zonas comerciales fueron atacadas por Rusia en Ucrania?
Los bombardeos afectaron el barrio de Troyéshchina en Kiev, los distritos de Brovarí y Boríspil, instalaciones logísticas en la región de Odesa, así como unidades de transporte en Sumi y Járkov.
¿Cómo afectan estos bombardeos al suministro de alimentos en Ucrania?
La destrucción sistemática de depósitos y camiones de distribución ha provocado una reducción en la disponibilidad y suministro de productos de uso cotidiano en diversos supermercados del país.