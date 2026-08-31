Rusia ataca almacenes y logística comercial en Ucrania

Fuerzas rusas intensificaron sus bombardeos contra almacenes de supermercados y centros de distribución comercial ucranianos.

La ofensiva ha mermado el suministro de alimentos e insumos esenciales en diversos establecimientos del país.

Los ataques alcanzaron al menos seis depósitos cerca de Kiev y una terminal de la firma postal Nova Poshta.

Ataques nocturnos impactan redes de distribución y supermercados

Una nueva ola de bombardeos lanzada por Rusia destruyó instalaciones logísticas y centros de almacenamiento en varias regiones de Ucrania. En el distrito capitalino de Troyéshchina, el impacto provocó un voraz incendio en depósitos vinculados a la cadena de supermercados ATB.

La ofensiva se extendió hacia los alrededores de la capital. Autoridades locales reportaron daños severos en al menos cinco almacenes e instalaciones comerciales ubicadas en los distritos de Brovarí y Boríspil.

Drones rusos dañan la infraestructura postal y de transporte

La red de transporte de mercancías sufrió embates directos con drones militares en la región nororiental de Sumi. Asimismo, en la zona de Járkov y en la región sureña de Odesa, la empresa de paquetería Nova Poshta registró agresiones contra un vehículo de carga y una terminal logística.

Esta escalada bélica contra el abastecimiento comercial responde a ataques previos con drones que Ucrania dirigió en julio contra almacenes de la firma rusa Wildberries. Las acciones recientes ya generan desabastecimiento gradual de productos esenciales en tiendas ucranianas.