Rusia libera al exmarine Robert Gilman por vía humanitaria

El ciudadano estadounidense Robert Gilman quedó en libertad tras permanecer cuatro años recluido en prisiones rusas.

El acuerdo bilateral humanitario se concretó mediante conversaciones directas entre Donald Trump y Vladímir Putin.

Tras cumplir una condena de diez años y sufrir un grave deterioro de salud, el exmilitar será evaluado en Texas.

Acuerdo diplomático concreta la repatriación de Robert Gilman

El exmarine estadounidense Robert Gilman vuela de regreso a Washington tras ser excarcelado por el Gobierno ruso por razones humanitarias y sin intercambios de prisioneros de por medio.

Las negociaciones contaron con la intervención del enviado especial Steve Witkoff y la mediación directa entre mandatarios para asegurar la salida del exmilitar, quien permanecía arrestado desde enero de 2022.

Impacto en las relaciones bilaterales y situación médica del exmilitar

La organización Global Reach denunció que Gilman enfrentaba riesgo vital debido a malos tratos durante su reclusión en Vorónezh, por lo que será ingresado en un hospital militar de Texas.

Este suceso resuena en todo el mundo diplomático mientras el Departamento de Estado mantiene gestiones para conseguir la liberación de Stephen Hubbard, también detenido en territorio ruso.