Qué pasó : Rusia y Ucrania ejecutaron un canje acordado de 103 prisioneros de guerra por cada bando.

: Rusia y Ucrania ejecutaron un canje acordado de 103 prisioneros de guerra por cada bando. Por qué importa : Representa un avance en las negociaciones diplomáticas humanitarias en medio del conflicto armado.

: Representa un avance en las negociaciones diplomáticas humanitarias en medio del conflicto armado. El dato clave: 206 combatientes en total recuperaron su libertad tras la mediación de los Emiratos Árabes Unidos.

Rusia y Ucrania pactan masivo canje de combatientes retenidos

Un total de 206 soldados retornaron a sus países tras un exitoso acuerdo de canje negociado entre Moscú y Kiev. Cada bando entregó exactamente a 103 efectivos de las Fuerzas Armadas en una operación humanitaria coordinada.

Los militares rusos liberados fueron trasladados hacia Bielorrusia para someterse a revisiones médicas y apoyo psicológico intensivo. En el proceso participó la defensora del pueblo rusa, Yana Landrátova, quien supervisó la atención prestada a las tropas devueltas.

Mediación de Emiratos Árabes Unidos e hitos humanitarios recientes

Las gestiones diplomáticas internacionales de Emiratos Árabes Unidos permitieron concretar este histórico procedimiento en la región. La nación del Golfo Pérsico ha actuado activamente como canal de diálogo entre las partes enfrentadas.

Este operativo se suma a antecedentes recientes como el canje del 26 de junio, donde liberaron 160 soldados por lado. Además, el 13 de agosto se entregaron 15 civiles y se repatrio el cuerpo de 285 caídos en combate.