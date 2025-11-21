Russell lidera la tercera sesión con humedad e incertidumbre en la pista

21 de noviembre de 2025 – Deportes – EFE.

George Russell consiguió el mejor tiempo durante la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas. Sin embargo, este resultado es de poca utilidad para la clasificación debido a que el circuito se mantuvo húmedo por mucho tiempo. Los pilotos tuvieron que esperar más de treinta minutos para poder utilizar el neumático blando, el cual tampoco pudo proporcionar datos concluyentes sobre el rendimiento.

En medio de estas condiciones difíciles, el piloto de Mercedes se colocó en la cima de la tabla de tiempos justo al final de la sesión, registrando un crono de 1:34.054. Este esfuerzo fue suficiente para superar los intentos de Max Verstappen, quien se tuvo que conformar con el segundo lugar, 0.227 segundos detrás de Russell, después de haber abortado su última vuelta por salirse un poco en una frenada.

El tercer puesto lo ocupó Alex Albon, cuyo Williams terminó a 0.821 segundos del líder. La mejora en los tiempos se hizo generalizada en los últimos momentos, a medida que la pista evolucionaba. Durante los diez minutos finales, las condiciones se acercaron más a las de un circuito completamente seco, lo que permitió a todos los pilotos mejorar sus registros.

Los dos pilotos de McLaren tuvieron un rendimiento desigual en esta tercera práctica. Lando Norris mostró un buen ritmo y pareció adaptarse bien a las condiciones; de hecho, a siete minutos del final, iba en tiempo de marcar la vuelta más rápida, pero decidió abortar y regresar a boxes sin volver a salir. Por otro lado, Óscar Piastri tuvo problemas constantes y no logró bajar del 1:40.

La sesión había comenzado con el asfalto mojado a causa de las lluvias matutinas en Las Vegas, por lo que la parrilla optó inicialmente por neumáticos intermedios. Las condiciones eran tan precarias que la mayoría evitó tomar riesgos y postergó el uso de las gomas blandas, a pesar de que algunos pilotos discutieron la posibilidad con sus ingenieros.

Ese miedo inicial fue disipado, aunque de manera más bien simbólica al principio, por Liam Lawson y Lando Norris después de media hora de sesión. Esta decisión animó al resto de la parrilla, aunque se vieron muchas escenas de coches deslizándose, ya que el compuesto blando aún no era capaz de superar los tiempos establecidos con el intermedio.

El trazado urbano de Las Vegas comenzó a secarse, desatando una racha de mejoras constantes en los tiempos. Si bien esto no ofreció mucha claridad sobre el orden de la parrilla para la clasificación, sí permitió a los equipos evaluar el rendimiento del neumático blando en condiciones de pista mixtas.

Equipos como Aston Martin, Alpine y Kick Sauber demoraron su participación, tardando más de media hora en iniciar la tercera sesión. Fernando Alonso fue el último en marcar un tiempo, justo antes de escalar hasta la novena posición. Carlos Sainz se ubicó en el duodécimo lugar, y el piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto dieciséis. La incertidumbre se mantiene para la clasificación, que se llevará a cabo a las 05:00 horas. A pesar de que Ferrari, el Red Bull de Max Verstappen, Mercedes y McLaren mostraron buenas sensaciones, todo podría cambiar si se cumplen los pronósticos de lluvia para esa sesión decisiva.