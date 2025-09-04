Sabalenka derrota a Pegula y avanza a su tercera final consecutiva en Nueva York

4 de septiembre de 2025 – Nueva York – EFE.

La tenista Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo y defensora del título en Nueva York, se ha clasificado para la final del Abierto de Estados Unidos. En un partido muy reñido, la bielorrusa logró vencer a la estadounidense Jessica Pegula, su rival en la final del año anterior. Con esta victoria, Sabalenka avanza a su tercera final consecutiva en el torneo.

La victoria no fue fácil, ya que Sabalenka tuvo que remontar un primer set adverso. El marcador final fue 4-6, 6-3 y 6-4, después de más de dos horas de intenso juego. En la final, que se jugará el sábado, Sabalenka se enfrentará a la ganadora del partido entre la estadounidense Amanda Anisimova y la japonesa Naomi Osaka, dos jugadoras con las que la bielorrusa tiene un historial de derrotas.

Esta será la tercera final de Grand Slam de Sabalenka en 2025. Anteriormente, perdió en el Abierto de Australia contra la estadounidense Madison Keys y en Roland Garros contra Coco Gauff. En Wimbledon, su participación terminó en las semifinales. Por lo tanto, el título de este sábado representa una oportunidad importante para que la tenista bielorrusa consiga su primer Grand Slam del año.

El encuentro fue una revancha de la final del año pasado, que Sabalenka también ganó. Sin embargo, en esta ocasión, la bielorrusa se mostró un poco lenta al principio, tal vez debido a que no jugó su partido de cuartos de final por el retiro de su rival. Aunque logró un quiebre al principio del partido, Pegula, con el apoyo del público, se recuperó y ganó el primer set.

Sabalenka mejoró significativamente en el segundo y tercer sets. En el segundo, dominó desde el inicio y no le dio a Pegula ninguna oportunidad de quiebre. El tercer set fue más cerrado, pero Sabalenka se mantuvo firme. A pesar de enfrentar y salvar varios puntos de quiebre en un momento crítico, logró mantener su ventaja y cerrar el partido, mostrando una gran determinación.

Al final del partido, Sabalenka admitió haber sentido una gran presión en los momentos decisivos del tercer set. A pesar de la dificultad del encuentro, se mostró muy satisfecha con la victoria y elogió a su oponente, Jessica Pegula, por su increíble nivel de juego. Con la mirada puesta en la final, Sabalenka prometió que saldrá a la cancha a luchar por cada punto como si fuera el último de su vida.