Sacerdote de Birmingham bajo investigación tras presunta relación con menor

14 de agosto de 2025 – Alabama – Agencias.

Un sacerdote de la Diócesis Católica de Birmingham, Alabama, que también ejerce como vicario general y pastor en la iglesia Our Lady of Sorrows en Homewood —el padre Robert Sullivan, de 61 años— se encuentra actualmente bajo investigación, tras ser acusado por una mujer de haber iniciado una relación íntima con ella cuando ésta tenía apenas 17 años, en 2009. La acusación fue presentada en julio, y al conocerse públicamente, Sullivan anunció el 2 de agosto que se tomaba una licencia personal de sus funciones eclesiásticas.

La denunciante, identificada como Heather Jones y ahora de 33 años, detalló que el padre le ofreció apoyo económico a cambio de “compañía privada”, que supuestamente incluyó encuentros sexuales. Además, afirmó que él intentó silenciarla mediante transferencias de dinero —incluyendo más de medio millón de dólares entre pagos en efectivo y giros bancarios— y un acuerdo de confidencialidad por un monto cercano a los 273,000 USD. Los registros financieros compartidos reforzarían esta versión.

El Obispo Steven Raica confirmó que la acusación fue canalizada al Vaticano y a la Coordinadora de Asistencia a Víctimas del propio obispado. También se notificó al Departamento de Recursos Humanos de Alabama (DHR), el cual determinó que no existían criterios suficientes para iniciar una investigación criminal. Sin embargo, el proceso disciplinario eclesiástico está en curso y el sacerdote permanece apartado de sus funciones públicas.

Jones explicó que decidió hacer pública su historia dado el riesgo que representa —en su opinión— que Sullivan siga en contacto cercano con familias y menores en su ministerio: “Otros podrían ser vulnerables a la misma manipulación y explotación”, dijo.

El caso ha generado preocupación entre la comunidad local y plantea interrogantes sobre la responsabilidad institucional frente a posibles abusos y dinámicas de poder dentro de la iglesia.