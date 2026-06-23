Safe Haven Baby Box: abren primera incubadora en Shelby

El condado de Shelby inauguró su primer dispositivo de entrega anónima y segura para recién nacidos en una estación de bomberos.

El sistema climatizado protege la vida de bebés en condiciones de crisis familiar y agiliza su inclusión en programas de adopción.

Este dispositivo representa la caja número 21 instalada en la región, donde ya se registran siete entregas exitosas.

Inauguran caja Safe Haven Baby Box en la Estación de Bomberos de Helena

La Estación de Bomberos No. 2 de Helena habilitó formalmente una incubadora especial diseñada para que los padres en situaciones vulnerables puedan entregar a sus recién nacidos de manera completamente confidencial. El dispositivo tecnológico regula automáticamente su temperatura a 74 grados Fahrenheit constantes para el bienestar del menor.

El proceso opera de forma mecánica; una vez que se deposita al infante y se cierra la compuerta exterior, el sistema se bloquea por seguridad. De inmediato, una alarma silenciosa alerta a los rescatistas médicos del departamento de bomberos para iniciar el protocolo asistencial en Alabama.

Impacto social de la nueva incubadora legal y adopción de menores

La jueza del Tribunal de Menores, Erin Welborn, y el jefe de bomberos local, Chris Miller, encabezaron la demostración del mecanismo protector. Tras la correspondiente evaluación de salud en un centro hospitalario, los lactantes ingresan de forma directa a los programas oficiales de acogida temporal con fines adoptivos.

Esta red de asistencia busca mitigar casos de abandono de riesgo en el sector sur de la zona metropolitana. Las estadísticas institucionales reportan que siete recién nacidos han sido puestos a salvo a través de estos buzones de emergencia en un lapso de 18 meses.