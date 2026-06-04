Salud dental: Descubren por qué fallan los implantes

Científicos de la Escuela de Medicina Dental de Rutgers hallaron la razón biológica de las infecciones resistentes en los implantes de titanio.

Las bacterias bucales generan una biopelícula ácida que corroe el metal, liberando partículas que bloquean las defensas del cuerpo.

Se estima que la periimplantitis, afección que destruye el hueso maxilar, afecta a entre el 10% y el 20% de los pacientes.

¿Por qué los implantes dentales sufren infecciones resistentes?

Un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina Dental de Rutgers descifró por qué los tratamientos antibióticos tradicionales fracasan contra la periimplantitis. La clave radica en una interacción química no detectada previamente entre las bacterias de la boca y las prótesis.

La investigación, publicada en la revista científica PNAS Nexus, demuestra que el material genera biopelículas ácidas. Estas desprenden micropartículas de titanio hacia el tejido gingival, provocando una peligrosa alteración en la salud e inmunidad del paciente.

El rol de las partículas de titanio y la destrucción ósea

A nivel molecular, las partículas metálicas activan de forma artificial el canal de calcio TRPC1 en las células inmunitarias o macrófagos. Dicho proceso induce una inflamación crónica que debilita el tejido y disuelve paulatinamente la estructura ósea maxilar.

Al perder más de la mitad de su capacidad para eliminar patógenos, el organismo crea un entorno propenso a infecciones. Este descubrimiento abre el desarrollo de dianas farmacológicas para combatir un problema sanitario global de alta incidencia.