Salud visual en Latinoamérica: Roche busca frenar la ceguera

La empresa farmacéutica Roche organizó el foro médico Macular Spectacular 2.0 en Ciudad de Panamá para evaluar terapias avanzadas contra afecciones de la retina.

La iniciativa busca contrarrestar la pérdida progresiva de la visión en pacientes vulnerables y actualizar las metodologías de diagnóstico en el continente.

La Organización Panamericana de la Salud estima que el 66% de los casos regionales de ceguera corresponden a patologías totalmente tratables.

¿Cuáles son los alarmantes datos de la discapacidad visual en la región?

Los indicadores epidemiológicos de la Organización Panamericana de la Salud revelan una problemática crítica para los sistemas públicos. En diversas naciones de América Latina se calcula un promedio de cinco mil ciudadanos con ceguera total por cada millón de habitantes.

Asimismo, unas veinte mil personas dentro de esa misma proporción poblacional sufren de alguna discapacidad o limitación visual de nivel moderado a severo. Ante esta preocupante realidad, optimizar la prevención y el acceso a tratamientos efectivos se vuelve una prioridad urgente para la salud colectiva.

Innovación en terapias de la retina para frenar complicaciones irreversibles

En el simposio Macular Spectacular 2.0, los portavoces médicos de Roche para el Caribe, Centroamérica y Venezuela destacaron que la oftalmología vive una era de evolución tecnológica. La innovación constante de fármacos y la investigación científica ética son pilares clave para mejorar las rutas de atención clínica.

Para agilizar los diagnósticos de degeneración macular asociada a la edad, los expertos señalan que el uso de inteligencia artificial será determinante. La detección temprana de cataratas, glaucoma y retinopatía diabética representa el factor más crucial para asegurar la calidad de vida de la población.