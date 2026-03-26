SAMI el nuevo chatbot con inteligencia artificial para orientar a migrantes en Colombia

26 de marzo de 2026 – Ciencia – Agencias.

El Gobierno de Colombia ha presentado oficialmente a SAMI, una innovadora herramienta tecnológica diseñada para brindar asistencia y orientación a la población migrante que reside en el territorio nacional. Este chatbot utiliza inteligencia artificial de última generación para resolver dudas frecuentes sobre trámites legales, servicios de salud y acceso a la educación de manera inmediata. Con la implementación de este sistema digital, las autoridades buscan descongestionar los puntos de atención física y ofrecer una alternativa accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, facilitando la integración de los ciudadanos extranjeros en la sociedad colombiana.

La plataforma funciona como un asistente virtual disponible las veinticuatro horas del día, permitiendo que los usuarios consulten información actualizada sobre el Estatuto Temporal de Protección y otros mecanismos de regularización. A través de una interfaz amigable y sencilla, SAMI guía a los migrantes paso a paso en procesos que anteriormente resultaban complejos o confusos debido a la burocracia. Este avance en la digitalización de servicios públicos representa un hito en la gestión migratoria de la región, posicionando a Colombia como un referente en el uso de tecnología aplicada a temas sociales y humanitarios.

Uno de los objetivos principales de este proyecto es reducir las barreras de comunicación y combatir la desinformación que suele afectar a las comunidades vulnerables en movimiento. El chatbot ha sido programado para entender y responder consultas en lenguaje natural, lo que garantiza que las respuestas sean claras y precisas para cualquier tipo de usuario. Al centralizar los datos oficiales en un solo canal de atención, se minimiza el riesgo de que los migrantes sean víctimas de estafas o intermediarios que cobran por servicios que son gratuitos y gestionados directamente por el Estado.

Además de la orientación en trámites migratorios, el asistente virtual ofrece detalles relevantes sobre las rutas de atención para la primera infancia y el acceso al sistema bancario nacional. Esta visión integral permite que la herramienta no solo sirva para la llegada al país, sino que acompañe el proceso de estabilidad y crecimiento económico de las familias migrantes a largo plazo. La infraestructura tecnológica detrás de SAMI cuenta con protocolos de seguridad para proteger la privacidad de los datos personales suministrados por los ciudadanos, cumpliendo con la normativa vigente de tratamiento de información.

La creación de esta herramienta de inteligencia artificial es el resultado de una colaboración estratégica entre organismos gubernamentales y agencias de cooperación internacional interesadas en la estabilidad regional. Este esfuerzo conjunto demuestra el compromiso por modernizar la atención al ciudadano y adaptar los servicios consulares y migratorios a las demandas de la era digital. La escalabilidad del sistema permite que, en el futuro, se puedan añadir nuevas funcionalidades y ampliar la cobertura de servicios según evolucionen las necesidades de la población atendida en las principales ciudades del país.

La puesta en marcha de SAMI marca un cambio positivo en la experiencia del migrante al interactuar con las instituciones colombianas, eliminando las largas esperas y los desplazamientos innecesarios. A medida que más personas utilicen este chatbot, el sistema aprenderá de las interacciones para mejorar la calidad de sus respuestas y anticiparse a las consultas más urgentes del sector. El fortalecimiento de la infraestructura digital del país no solo beneficia a quienes llegan, sino que optimiza el uso de los recursos públicos y promueve una convivencia basada en el orden y el acceso equitativo a la información oficial.