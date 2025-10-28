Santos Bravos, la primera boy band latina creada con la metodología K-pop

28 de octubre de 2025 – Miami – EFE.

Santos Bravos ha surgido como la primera boy band latina impulsada por HYBE, la prominente productora surcoreana responsable del éxito de fenómenos del K-pop como BTS y TXT. Los cinco miembros del grupo, provenientes de México, Perú, Puerto Rico, Brasil y Estados Unidos, expresan una gran confianza en que el riguroso “método K-pop” será el catalizador de su éxito en la escena musical.

La revelación de los integrantes de la banda tuvo lugar tras un reality show y culminó con un concierto a lleno total en el Auditorio Nacional de Ciudad de México la semana anterior. Los miembros son Drew Venegas, de origen mexicoestadounidense; el peruano Alejandro; el mexicano Kenneth Lavíll; Gabi, de Puerto Rico; y el brasileño Kauê Penna. Drew, el integrante de mayor edad con 25 años, destacó la fortuna del grupo al ser la primera boy band latina de HYBE Latin America.

El cantante afirmó que el programa de entrenamiento, basado en la metodología K-pop, ha sido fundamental para su desarrollo, señalando que sin este proceso no habrían alcanzado el nivel artístico que poseen actualmente. Este enfoque coreano demandó de los jóvenes un compromiso total, dedicando “cada día de sus vidas durante seis meses” al trabajo duro, la consistencia y la disciplina, aunque también se les concedía un día de descanso para el rejuvenecimiento físico y mental.

Gabi, de 20 años, complementó la visión de su compañero, enfatizando que la “K-pop methodology” les ha permitido mejorar significativamente como artistas y, sobre todo, aumentar su disciplina. Este proyecto panamericano marca un nuevo horizonte para HYBE en Latinoamérica, una región donde el K-pop ha experimentado un crecimiento explosivo, con un aumento de más del 1,000% en ventas durante la última década, reflejando el poder de la industria coreana.

Aunque HYBE ya había incursionado en Estados Unidos con el grupo femenino Katseye, esta es su primera producción totalmente panamericana con un fuerte énfasis en la música latina. Su primer sencillo, ‘0 %’, es una muestra de esta dirección. Kenneth, el miembro más joven con 16 años, describió su estilo musical como basado en “la frescura, esa sabrosura que tenemos los latinos” y manifestó el objetivo del grupo de generar un impacto positivo en el mundo.

Los integrantes provienen de culturas diversas, lo que enriquece al grupo, ya que, como señaló Alejandro, es “muy refrescante” representar a la comunidad latina desde diferentes países, permitiéndoles aprender mutuamente a diario. A pesar de la mezcla de nacionalidades e idiomas (español, inglés y portugués), Kauê de 19 años indicó que su punto común es la profunda pasión por la música y el arte. La banda, que ya ha grabado videos en Miami, se prepara para presentarse en el Festival de Día de Muertos en el Paseo de la Reforma de Ciudad de México el 1 de noviembre, en un momento que consideran crucial para la expansión global de la música latina.