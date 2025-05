São Paulo desmantela mayor mercado de drogas entre denuncias de abusos policiales

16 de mayo de 2025 – São Paulo – EFE.

En la última semana, el Ayuntamiento de São Paulo finalizó el desmantelamiento del mayor mercado de drogas a cielo abierto del país, conocido como Cracolandia. Esta intervención fue presentada como un logro por las autoridades, mientras que organizaciones no gubernamentales y personas usuarias de drogas denuncian abusos por parte de la policía y critican la eficacia real de la medida. El área intervenida, ubicada en la calle de los Protestantes, en el centro de São Paulo, permanecía silenciosa y vigilada por fuerzas de seguridad, con barreras de concreto y sin presencia visible de consumidores de drogas.

Comerciantes como Alex Melo expresaban sorpresa ante la repentina desaparición de quienes frecuentaban la zona, que llegó a albergar a cientos de personas. En los últimos dos años, la presencia de estos grupos fue disminuyendo, hasta que recientemente se dispersaron por completo. El alcalde Ricardo Nunes, al ser consultado sobre esta situación, afirmó que muchas personas se habrían internado voluntariamente en centros de tratamiento. También atribuyó la desaparición del grupo a operativos contra el narcotráfico, que habrían interrumpido el suministro de drogas.

Desde la administración municipal se presentó la intervención como una victoria para la ciudad. Nunes señaló que su objetivo es rehabilitar el centro de São Paulo, atrayendo inversiones y nuevos residentes con mayor poder adquisitivo. Sin embargo, esta narrativa contrasta con la de defensores de derechos humanos y exhabitantes de Cracolandia, quienes acusan al gobierno local de utilizar la violencia para expulsar a los usuarios de drogas del área sin ofrecer soluciones reales o dignas.

Algunas personas que vivieron en Cracolandia relataron situaciones de abuso a la prensa. Mariane Farias denunció que la Guardia Municipal los revisaba, les rompía billetes y les impedía ingresar con sus pertenencias. Otro exhabitante, Jean Michel, afirmó que fue amenazado por agentes, quienes le robaron sus zapatillas y lo intimidaron con violencia si regresaba. Estos testimonios alimentan la percepción de que el operativo tuvo un enfoque represivo más que social.

A pesar de estas denuncias, parte de la población local apoya la operación. Residentes y comerciantes expresaron alivio por la salida de los consumidores de drogas, señalando que la situación previa generaba conflictos, inseguridad y pérdidas económicas. El presidente de la asociación de vecinos, Iezio Silva, defendió el desmantelamiento, aunque aclaró que su rechazo no es hacia los usuarios, sino hacia los narcotraficantes que operaban en la zona.

No obstante, diversos expertos advierten que esta no será una solución definitiva. El psiquiatra y activista Flávio Falcone advierte que los adictos pronto volverán a reagruparse en otro punto de la ciudad, como ya ha ocurrido antes. Según él, Cracolandia no es solo un lugar físico, sino una red de relaciones entre personas que comparten vínculos afectivos y buscan protección colectiva. La represión, por sí sola, no elimina este fenómeno.