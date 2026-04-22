Sargento del Ejercito denuncia detención arbitraria de su esposa Deisy Rivera Ortega por ICE

22 de abril de 2026 – EE.UU. – Agencias.

El sargento de primera clase Jose Serrano, quien acumula casi tres décadas de servicio activo en las fuerzas armadas de Estados Unidos, ha manifestado su profunda indignación tras la detención de su esposa Deisy Rivera Ortega por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El militar, con veintisiete años de trayectoria y despliegues en zonas de conflicto, asegura no comprender los motivos por los cuales las autoridades migratorias decidieron arrestar a su pareja. El caso ha generado un intenso debate sobre los criterios utilizados por las agencias federales al intervenir en familias de personal en servicio.

Deisy Rivera Ortega ha residido en territorio estadounidense durante muchos años, manteniendo un historial limpio y participando activamente en su comunidad. A pesar de los esfuerzos legales para regularizar su situación mediante el programa de protección para familiares de militares, la mujer fue capturada en un operativo reciente que ha dejado a su familia en shock. Esta acción ha sido calificada por Jose Serrano como un acto fuera de control, señalando que no se tomó en cuenta su lealtad hacia la nación al momento de ejecutar la detención de su cónyuge.

El drama comenzó durante una jornada que debía ser rutinaria cuando agentes federales interceptaron a Deisy Rivera Ortega, trasladándola de inmediato a un centro de detención. Jose Serrano relata con frustración que, tras múltiples misiones en el extranjero y años de fidelidad institucional, nunca imaginó que su propia esposa sería blanco de tácticas de deportación tan agresivas. La situación ha dejado a sus hijos en un estado de vulnerabilidad emocional, mientras el sargento intenta buscar respuestas en un sistema administrativo que considera fracturado.

Matthew James Kozik, abogado de la familia, ha alzado la voz para exigir una revisión exhaustiva de este incidente, calificando el arresto como una medida innecesaria. El jurista argumenta que existen protocolos de discrecionalidad diseñados para proteger a los familiares directos de los miembros del ejército, evitando la separación de hogares que sirven al país. Sin embargo, este caso parece demostrar un endurecimiento en las políticas internas que ignora los beneficios establecidos para personas en la situación legal de Deisy Rivera Ortega.

Desde el centro de detención, Deisy Rivera Ortega enfrenta un proceso legal incierto que podría derivar en una expulsión definitiva del país. Su defensa trabaja a contrarreloj para interponer recursos que frenen el traslado, basándose en el fuerte arraigo familiar y el servicio ejemplar de Jose Serrano. Mientras tanto, el sargento asegura que continuará luchando en el ámbito público para visibilizar lo que considera una injusticia sistemática que afecta a quienes han jurado proteger la constitución de los Estados Unidos.

Este acontecimiento pone nuevamente bajo la lupa el funcionamiento de las agencias de control migratorio y el impacto de sus decisiones en la moral de las fuerzas armadas. La noticia se ha vuelto viral, y expertos como la abogada Katia Quiroz han señalado la complejidad técnica de estos casos donde las órdenes de protección chocan con las prioridades de detención. El desenlace del caso de Deisy Rivera Ortega marcará un precedente importante para otros militares que se encuentran en situaciones de incertidumbre similares con sus seres queridos.