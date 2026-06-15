SAT alerta por empresas fantasma y facturas falsas en 2026

Qué pasó: El SAT y el IMCP encendieron las alarmas ante una aceleración drástica en la detección de empresas fachada dedicadas a la venta de comprobantes fiscales falsos.

El SAT y el IMCP encendieron las alarmas ante una aceleración drástica en la detección de empresas fachada dedicadas a la venta de comprobantes fiscales falsos. Por qué importa: El endurecimiento de la fiscalización no solo castiga a los emisores, sino que pone en grave riesgo legal a los negocios que deducen de forma inconsciente estos comprobantes simulados.

El endurecimiento de la fiscalización no solo castiga a los emisores, sino que pone en grave riesgo legal a los negocios que deducen de forma inconsciente estos comprobantes simulados. El dato clave: En lo que va de 2026 se han publicado 913 firmas fraudulentas, registrando más de 14,000 contribuyentes bajo sospecha y 7,300 sellos digitales cancelados.

El repunte de las empresas fantasma bajo la lupa del fisco mexicano

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), en una acción coordinada con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), confirmó un notable incremento en la identificación de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). Tras un periodo de relativa calma, la persecución de estas estructuras delictivas se aceleró con más de 300 casos detectados tan solo en el último trimestre.

Las investigaciones oficiales han puesto al descubierto redes complejas como el caso “Caballito”, una operación ilícita desmantelada con apoyo de la Fiscalía General donde participaron 446 empresas fachada. Ante este panorama, las autoridades lanzaron una advertencia contundente aclarando que estas supuestas estrategias no son ingeniería financiera, sino delitos fiscales graves.

Consecuencias de la simulación fiscal y cómo proteger a tu negocio

Para blindar los sistemas financieros de México, el fisco ejecuta auditorías ágiles amparadas en el artículo 49-B del Código Fiscal de la Federación. Ramón Ortega, asesor del IMCP, advirtió que el padrón de contribuyentes ligados a facturación falsa llegó a 14,424, de los cuales el 80% ya posee un estatus definitivo de simulación.

Como consecuencia directa de estas irregularidades en el ejercicio fiscal de 2026, el brazo recaudador ha bloqueado los sellos digitales de 7,300 contribuyentes. Los especialistas recomiendan que las compañías verifiquen minuciosamente su contabilidad cada 30 días y resguarden contratos, cotizaciones o bitácoras que comprueben la materialidad real de cada proveedor.