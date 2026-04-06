Se acerca la fecha límite de impuestos mientras contribuyentes de última hora se apresuran

6 de abril de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

A medida que se acerca la fecha límite de impuestos del 15 de abril, el ritmo de trabajo dentro de una oficina de impuestos local se está acelerando rápidamente.

Para Alicia White, propietaria y operadora de JMA Enterprises, esta época del año trae consigo largas jornadas, una afluencia de clientes y una tendencia familiar: contribuyentes de última hora compitiendo contra el reloj.

“Suele estar muy concurrido. Hay gente que viene en el último minuto para sus impuestos ó, a veces, tengo que andar persiguiendo a las personas”, dijo White.

White, quien ha trabajado en la industria de preparación de impuestos durante 20 años, señaló que este repunte no es inesperado. Por el contrario, sigue un patrón que observa cada año, uno que refleja cómo las personas abordan la declaración de sus impuestos.

“A la gente no le gustan los impuestos”, comentó. “Hay tres turnos en la temporada de impuestos. Están las personas que vienen en enero, cuando abre la temporada. Por lo general, son quienes reciben el crédito por ingreso del trabajo y necesitan su dinero para pagar los gastos de Navidad o lo que sea que esté pasando en sus vidas.

“Luego vienen los clientes habituales, que aparecen en marzo. Ahí es donde está el grueso de mi negocio. Y luego están las personas de última hora que posiblemente tengan que pagar. Siempre prefieren esperar porque no quieren lidiar con ello”.

Ese último grupo —aquellos que declaran en los días previos a la fecha límite— suele enfrentarse a desafíos adicionales.

“Cuando vengan en esta etapa final, por favor sean organizados”, dijo White. “Si no son organizados y tengo que hacer cálculos o contabilidad, no solo les voy a cobrar por ello, sino que obtendrán una extensión”.

White explicó que la desorganización puede retrasar significativamente el proceso de declaración, especialmente para los clientes que llegan con registros incompletos o documentos financieros desordenados.

“No me traigan una caja de recibos”, dijo. “No me traigan una bolsa de papeles que contenga otros recibos, porque me tomará tiempo clasificarlos, revisarlos, organizarlos, sumarlos y luego hacer sus impuestos. Todo eso debe estar hecho antes de finalizar la declaración”.

En muchos casos, señaló, el retraso lleva a solicitar una extensión, algo que otorga más tiempo a los contribuyentes pero no elimina la necesidad de declarar por completo.

“El 15 de abril es la fecha límite de impuestos”, dijo White. “Si obtienes una extensión, la tienes hasta el 15 de octubre. Ese es realmente el último día de la temporada de impuestos”.

Aunque las extensiones pueden brindar alivio, White mencionó que a menudo son el resultado de declaraciones más complejas o entregas de último minuto que requieren trabajo adicional, particularmente para los dueños de negocios.

“Cualquiera que tenga una declaración de impuestos complicada —y repito, si tengo que hacer contabilidad”, dijo. “Al hacer contabilidad, tengo muchos dueños de negocios que me entregan sus estados de cuenta bancarios. Y a partir de ahí, hago su contabilidad. Si esperan hasta este punto del juego para darme sus estados de cuenta, entonces van a recibir una extensión, punto final, fin de la discusión, porque la contabilidad toma tiempo”.

White dijo que el número de extensiones que tramita ha aumentado en los últimos años.

“El año pasado hice unas 42 extensiones”, comentó. “Normalmente tenía tres o cuatro, pero últimamente la situación ha empeorado”.

Más allá del tiempo y la organización, White también enfatizó la importancia de elegir a un preparador de impuestos calificado y confiable, algo que, según dijo, puede tener consecuencias duraderas si se hace de forma incorrecta.

“Me gustaría decirle a la gente que también investiguen a sus preparadores de impuestos”, afirmó. “He tenido que limpiar muchos desastres a lo largo de los años”.

También insta a los contribuyentes a revisar sus declaraciones cuidadosamente y guardar copias para sus registros.

“Asegúrense de obtener una copia de su declaración cuando completen sus impuestos”, dijo White. “Hay varias personas por ahí que no están entregando copias de las declaraciones a la gente”.

Ese paso, señaló, es crítico porque la responsabilidad recae en última instancia sobre el contribuyente, no sobre el preparador.

“Una vez que firmas ese papeleo, es entre tú y el IRS, no entre el preparador y el IRS”, advirtió. “El IRS irá tras de ti si hay algo fraudulento o extraño en esa declaración de impuestos”.

White mencionó que problemas como las declaraciones fraudulentas o el robo de identidad pueden acarrear consecuencias graves, incluyendo investigaciones federales.

“Uno es el de las declaraciones fraudulentas: que tengan un historial de completar declaraciones fraudulentas, de obtener ingresos excesivos para las personas con diferentes créditos que no deberían tener”, explicó. “Y el segundo es el robo de identidad, donde se quedan con parte del reembolso del contribuyente y lo depositan en su propia cuenta”.

A pocos días de que venza el plazo, el mensaje de White para los contribuyentes es simple: no esperen y no se apresuren sin estar preparados.

La organización, la conciencia y la diligencia debida, concluyó, pueden marcar la diferencia entre un proceso de declaración fluido y un error costoso.