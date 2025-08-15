Se busca sospechoso por herir a un adolescente en tiroteo en gasolinera de Birmingham

Se busca sospechoso por herir a un adolescente en tiroteo en gasolinera...

15 de agosto de 2025 – Alabama – Agencias.

Las autoridades están intentando identificar a un hombre buscado por un tiroteo ocurrido el viernes por la tarde en el este de Birmingham.

Los oficiales fueron enviados a las 12:30 p.m. a la gasolinera Shell, en el bloque 400 de Oporto-Madrid Boulevard, tras un reporte de una persona herida de bala.

El oficial De’Rell Freeman dijo que al llegar encontraron a un menor herido. Las lesiones del joven de 16 años no ponen en peligro su vida.

Freeman señaló que el sospechoso, aún no identificado, entró en la tienda y le hizo un comentario a la víctima antes de marcharse.

Posteriormente, el sospechoso regresó a la tienda, disparó y huyó del lugar.

Se pide a cualquier persona con información que llame a los detectives al 205-254-1764 o a Crime Stoppers al 205-254-7777.