Se buscan dos personas por robo de propiedad en un banco de Hoover

Se buscan dos personas por robo de propiedad en un banco de...

1 de octubre de 2025 – HOOVER, Alabama – Agencias.

La Policía de Hoover busca a dos personas de interés, en un caso de robo en segundo grado en un banco de Hoover.

La policía afirma que los individuos podrían haber cometido delitos similares en otras instituciones financieras del área metropolitana de Birmingham.

Se solicita a cualquier persona que reconozca a los individuos, que llame al detective McCreless de Hoover al (205) 444-7626, al 911 de Hoover ó al número de no emergencia (205) 822-5300.