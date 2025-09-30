Se emiten órdenes de arresto contra seis personas en Lipscomb tras una pelea grabada en video

Se emiten órdenes de arresto contra seis personas en Lipscomb tras una...

30 de septiembre de 2025 – LIPSCOMB, Alabama – Agencias.

Se han emitido órdenes de arresto contra seis personas en Lipscomb en relación con un video compartido que muestra a adolescentes y jóvenes peleando.

El viernes 26 de septiembre, el Departamento de Policía de Lipscomb compartió el video de la pelea, tan solo tres semanas después de que se hiciera viral el video del arresto de tres hermanas.

Ahora, el jefe de policía de Lipscomb, Tay Meritt, afirma que las personas que aparecen en el video enfrentan órdenes de arresto.

Merritt afirma que una mujer, descrita como los padres de los adolescentes involucrados, y otras cinco personas enfrentan cargos relacionados con el video compartido.

Dos de las mujeres que enfrentan cargos ya fueron arrestadas en la misma comunidad de Woodward Estates durante el fin de semana del Día del Trabajo.

A continuación, se enumeran los nombres de las personas buscadas para arresto y acusadas oficialmente:

Tamela Pitts (citada como madre de adolescentes)

Siete cargos por poner en peligro a un menor

Ahjaia Young (20 años)

Acoso/intimidación

Agresión simple

Siete cargos por poner en peligro a un menor

Peligro temerario

Shaquira Pitts (19 años)

Amenazas terroristas (la policía afirma que esto se debe al arresto ocurrido el fin de semana del Día del Trabajo)

Shamiah Peterson (18 años)

Siete cargos por poner en peligro a un menor

Merritt afirma que una joven de 15 años y otra de 14 años también enfrentan cargos pendientes por agresión simple y acoso.

Merritt emitió un comunicado en el que calificó el comportamiento de desagradable.

Sin embargo, el abogado de Pitts y Peterson, Jonathan F. Austin, cree que Lipscomb debe cambiar su forma de abordar estos problemas.

“Hablamos de niños y de la vida de los jóvenes de nuestra comunidad, en particular de las jóvenes afroamericanas”, declaró Austin. “Y le diría a él, a la ciudad de Lipscomb y a los líderes que asumirán el cargo en el ayuntamiento en unas semanas, que debemos cambiar nuestra forma de abordar estos problemas”.

A las 17:00 del lunes 29 de septiembre, Merritt afirmó que no se habían realizado arrestos, pero que las órdenes de arresto siguen vigentes.

Merritt pide que si alguien sabe dónde se encuentra alguna de las mujeres, llame al Departamento de Policía de Lipscomb al (205) 997-3004 ó deje una denuncia anónima en Crime Stoppers al (205) 254-7777.