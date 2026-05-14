Se esperan decenas de miles de personas en el Alabaster CityFest 2026

14 de mayo de 2026 – ALABASTER, Alabama – Agencias.

Alabaster se está preparando para uno de los eventos anuales más grandes de Alabama: el Alabaster CityFest, programado para el 6 de junio en la escuela secundaria Thompson High School.

Los organizadores señalan que se espera la asistencia de decenas de miles de personas y que los preparativos ya están muy avanzados.

El artista principal

El festival de este año cuenta con la estrella de la música country Trace Adkins como artista principal, un hito para el evento.

“Este es probablemente el artista principal más importante que hemos tenido, al menos el nombre más reconocido, desde que organizamos el CityFest”, afirmó Jamie Cole, del Concejo Municipal de Alabaster.

Planificación durante todo el año

Según Cole, el Alabaster CityFest no es solo un evento de un día, sino un esfuerzo que dura todo el año.

“Trabajamos prácticamente todo el año para ese único día. Es realmente importante para nosotros. Es importante desde el punto de vista del prestigio para posicionar a Alabaster en el mapa”, compartió Cole.

Se puede ver a las cuadrillas de trabajadores preparando el césped de la Thompson High School para la enorme multitud.

Se espera que en breve llegue un escenario en semirremolque, y más de 100 voluntarios están listos para ayudar a que el evento sea un éxito.

Impacto económico

El Alabaster CityFest es más que un festival de música; es un impulso para la economía local.

Los negocios vecinos y la creciente industria hotelera de Alabaster cerca de la I-65 se verán beneficiados.

“Con la capacidad hotelera que tenemos ahora en Alabaster, casi la llenamos con las personas que vienen a ayudar con el espectáculo. Además, tenemos algunos hoteles nuevos que están iniciando su construcción en Alabaster, lo cual nos entusiasma mucho”, dijo Cole.

Salud y seguridad

Las grandes multitudes conllevan grandes responsabilidades. Cole afirma que la seguridad es una prioridad absoluta.

* Las cámaras de seguridad ya están instaladas en los terrenos de la escuela.

* El personal de primeros auxilios estará en el lugar durante todo el evento.

* Los expertos han estado trabajando en planes de contingencia para incidentes.

“Trabajamos con semanas de antelación en planes de incidentes para asegurarnos de que todos estén lo más seguros posible”, comentó Cole.

Estacionamiento y transporte

Llegar allí es parte del plan. Esto es lo que debe saber:

* Estacionamiento disponible en la Thompson High School.

* Estacionamiento adicional en campus cercanos.

* Habrá servicio de transporte disponible.

Puede encontrar información adicional sobre el estacionamiento y el evento aquí.