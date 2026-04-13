Se inaugura nuevo parque infantil en el Parque Estatal Joe Wheeler

13 de abril de 2026 – ROGERSVILLE, Alabama – Agencias.

Un nuevo parque infantil de última generación y accesible ha llegado oficialmente al Parque Estatal Joe Wheeler, brindando un nuevo y emocionante destino para las familias en una de las escapadas al aire libre más queridas del Valle del Tennessee.

Diseñada para inspirar el juego en visitantes de todas las capacidades, esta vibrante adición mejora la experiencia en el parque e invita a vivir aún más momentos inolvidables en el gran escenario natural.

Celebrado con una ceremonia de corte de cinta el viernes que incluyó a líderes comunitarios y personal de Parques Estatales, el nuevo parque infantil representa una transformación dinámica de uno de los espacios de reunión más populares del parque, rediseñado para servir mejor a los visitantes de hoy y a las futuras generaciones.

“Este nuevo parque infantil en el Parque Estatal Joe Wheeler representa más que solo un lugar para jugar: es un lugar donde las familias pueden conectar, los niños de todas las capacidades pueden explorar y se crean recuerdos duraderos”, afirmó el Director de Parques Estatales de Alabama, Matthew Capps. “Estamos orgullosos de presentar un espacio vibrante e inclusivo que mejora la experiencia del visitante y garantiza que todos puedan quedarse, jugar y explorar toda la belleza y aventura que nuestros parques tienen para ofrecer”.

Este proyecto histórico fue posible gracias a la increíble generosidad de la Fundación de Parques Estatales de Alabama y sus dedicados socios. Las contribuciones principales incluyeron 100,000 dólares de la Fundación Daniel y 50,000 dólares de la Fundación Thompson, junto con una inversión adicional de 50,000 dólares de la propia Fundación, demostrando un poderoso compromiso con el enriquecimiento de los espacios al aire libre de Alabama y la creación de experiencias memorables para todos.

“Estamos increíblemente agradecidos con la Fundación de Parques Estatales de Alabama, la Fundación Thompson y la Fundación Daniel por su destacada generosidad y visión compartida al dar vida a este proyecto en el Parque Estatal Joe Wheeler”, dijo Chris Blankenship, Comisionado del Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Alabama. “Su apoyo nos ayuda a elevar la experiencia del visitante y refuerza nuestro compromiso de ofrecer aventuras de primera clase en cada parque estatal de Alabama. Es verdaderamente inspirador asociarse con organizaciones que creen en nuestra misión e invierten en crear experiencias memorables al aire libre para todos”.

La Fundación de Parques Estatales de Alabama ha participado en varios otros proyectos de mejora en los últimos años, incluyendo:

* Asegurar fondos de subvención de la Community Foundation of Greater Birmingham para instalar un nuevo parque infantil en el Parque Estatal Rickwood Caverns.

* Asociarse con Buffalo Rock para comprar mobiliario de patio para el Parque Estatal Wind Creek y el Parque Estatal Lakepoint.

* Trabajar con una fraternidad de la Universidad del Sur de Alabama para comprar una silla de seguimiento (track chair) para el Parque Estatal Gulf.

“La Fundación desempeña un papel vital en elevar nuestros Parques Estatales de excelentes a verdaderamente excepcionales, ayudando a crear el tipo de experiencias que los visitantes recordarán de por vida”, dijo el presidente de la Fundación, Alex McCrary. “Cada donación, sin importar el tamaño, tiene el poder de tener un impacto significativo. El generoso apoyo de la Fundación Thompson y la Fundación Daniel muestra exactamente lo que es posible cuando los donantes invierten en nuestros parques. Invitamos a otros a unirse a nosotros para dar forma al futuro de los espacios al aire libre de Alabama y hacer que estos lugares preciados sean aún mejores para las generaciones venideras”.

Varios otros proyectos importantes están cerca de completarse en todo el Sistema de Parques Estatales, financiados por la emisión de bonos de 85 millones de dólares para parques aprobada por los votantes de Alabama en 2022. Se espera que tres proyectos significativos financiados por bonos terminen a finales de este año: la finalización de un nuevo hotel (lodge) de 32 habitaciones al borde del acantilado en el Parque Estatal Cheaha, la renovación total del Parque Estatal Lake Lurleen y la creación de un campamento ejecutivo en el Parque Estatal Gulf.

El nuevo parque infantil en Joe Wheeler se suma a otras mejoras recientes en el parque, incluyendo renovaciones en el Joe Wheeler Lodge que cuentan con nuevas barandillas en todas las instalaciones, nuevas puertas de balcón y ventanas para las habitaciones de hotel, nuevas ventanas en el restaurante y un techo nuevo. El parque también añadió un nuevo pabellón de playa —situado junto al nuevo parque infantil— en 2024, reemplazando un pabellón destruido por un tornado en 2019.

En Joe Wheeler, la espera finalmente ha terminado, y valió la pena cada momento. Después de años de anticipación, el nuevo parque infantil ha llegado oficialmente, trayendo una ola de emoción, risas y recuerdos inolvidables para las familias.

“El Parque Estatal Joe Wheeler es uno de los principales destinos al aire libre en el noroeste de Alabama, y es maravilloso ver este nuevo parque infantil que será disfrutado por los niños hoy, mañana y en el futuro lejano”, dijo el Representante Estatal Ben Harrison.