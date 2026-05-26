Se le niega la fianza al sospechoso de asesinato en Tuscaloosa

26 de mayo de 2026 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Un juez dictaminó el martes que no se le concedería la fianza al sospechoso de asesinato Randall Dejourney.

El martes 26 de mayo, un juez celebró una audiencia bajo la Ley Aniah para Dejourney.

Las autoridades arrestaron a Randall Dejourney la semana pasada y lo acusaron de asesinato por la presunta muerte por estrangulamiento de Karen Hollis, de Northport.

El juez Allen May escuchó a los abogados de ambas partes sobre los motivos por los que Dejourney debería o no debería obtener la libertad bajo fianza.

En la audiencia también estuvo presente un investigador del Departamento de Policía de Tuscaloosa.

Las autoridades informaron que el cuerpo de Hollis fue encontrado en una bolsa de basura negra cerca de la I-20 Este, justo dentro del condado de Greene.