Secuestro de Roxana Ramírez en Veracruz alerta a medios

Qué pasó : La periodista mexicana Roxana Ramírez fue privada de la libertad por un comando armado que asaltó violentamente su domicilio.

: La periodista mexicana Roxana Ramírez fue privada de la libertad por un comando armado que asaltó violentamente su domicilio. Por qué importa : El rapto evidencia la vulnerabilidad extrema de la prensa local y el recrudecimiento de la violencia contra comunicadores en regiones críticas.

: El rapto evidencia la vulnerabilidad extrema de la prensa local y el recrudecimiento de la violencia contra comunicadores en regiones críticas. El dato clave: Con este caso se intensifica la crisis en una entidad que sumó 31 asesinatos de periodistas entre 2005 y 2024.

Violento rapto de la comunicadora Roxana Ramírez en Nanchital

Un comando de sujetos armados ingresó por la fuerza en la vivienda de la reportera Roxana Ramírez para consumar su secuestro durante la madrugada de este martes. El ataque ocurrió a las 05:00 hora local en el municipio de Nanchital, una localidad que colectivos de prensa señalan por su alta peligrosidad.

La agresión quedó registrada en un video difundido de inmediato a través de las redes sociales X y Facebook. Las crudas imágenes muestran a dos criminales encapuchados que destruyen los accesos con un mazo antes de someter bajo amenazas a los habitantes del inmueble.

Operativo especial en Veracruz ante la crisis de seguridad para la prensa

Tras la denuncia de los familiares, la Fiscalía General del Estado desplegó un operativo multidisciplinario con fiscales, peritos y policías ministeriales en la región sur. Las corporaciones policiales y fuerzas castrenses mantienen un fuerte despliegue en distintas zonas de México para intentar ubicar con vida a la fundadora del portal digital “Impulso”.

Este lamentable hecho ocurre meses después del asesinato a tiros del reportero Carlos Castro en un restaurante de Poza Rica. Organizaciones no gubernamentales recuerdan que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas contabiliza además cuatro comunicadores desaparecidos en este territorio.