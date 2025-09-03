Seguridad de la Universidad de Alabama se prepara para primer partido en casa

3 de septiembre de 2025 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Faltan pocos días para el primer partido en casa de Alabama contra Louisiana Monroe, y el sistema de seguridad se está poniendo en marcha. Los líderes de la universidad han manifestado que el objetivo principal es garantizar un ambiente seguro para todos durante el día del partido. Es una tarea monumental que implica a cientos de agentes de seguridad de todas las fuerzas del orden del condado de Tuscaloosa y de fuera. Se espera que el partido de este fin de semana esté a lleno total con una asistencia de 100,000 aficionados.

Nick Frentz, director asociado de eventos de la Universidad de Alabama, comentó que están acostumbrados a recibir nuevas personas y a manejar la situación. Su rutina habitual incluye activar los protocolos de seguridad para el primer partido en casa, incorporando nuevas medidas de seguridad alrededor del estadio Bryant-Denny. Se han instalado numerosos bolardos a lo largo de University Boulevard y Wallace Wade para la seguridad de los peatones y de los aficionados.

El capitán Chad Stephens, de la policía de la Universidad de Alabama, reveló que la planificación para la seguridad del día del partido comienza cada año justo después de Navidad, unos ocho meses antes del primer partido en casa de la nueva temporada. El día del partido presenta una variedad de desafíos, y aunque algunos los relacionan con el alcohol, el enfoque principal de la policía es crear una experiencia segura y agradable para los aficionados. El capitán aconseja a los asistentes a evitar comportamientos que puedan llamar la atención.

A cierta distancia del campus, la policía de la universidad y la de Tuscaloosa instalaron bolardos y badenes hace más de un año. El capitán Stephens observó de inmediato una notable disminución en un tipo de comportamiento inadecuado: la conducción imprudente. Estos cambios han demostrado ser efectivos para mejorar la seguridad en las zonas circundantes al campus, haciendo el entorno más seguro para todos.

Las últimas instrucciones de seguridad están siendo repasadas y ajustadas. El personal de seguridad del campus se está preparando para recibir a al menos 100,000 personas. El objetivo es que la seguridad esté perfectamente coordinada para manejar el flujo masivo de gente, garantizando que todos puedan disfrutar del evento de manera segura y sin incidentes.

En resumen, la seguridad del campus de la Universidad de Alabama está implementando medidas exhaustivas para el primer partido de fútbol americano en casa. La planificación comenzó con meses de antelación e involucra a múltiples agencias de seguridad. El énfasis está en la prevención y en la creación de un ambiente seguro y divertido para los miles de aficionados que se espera que asistan. Se han implementado nuevas características físicas para mejorar la seguridad, y el mensaje principal a los aficionados es cooperar para mantener la seguridad de todos.