Seis muertos en accidente aéreo de ONG Amref cerca de Nairobi

7 de agosto de 2025 – Nairobi – EFE.

Un total de seis personas perdieron la vida este jueves luego de que un avión de la organización no gubernamental Amref se estrellara en las proximidades de Nairobi. El vuelo se dirigía a la región de Somalilandia, un área secesionista de Somalia.

La aeronave, un modelo Cessna Citation XLS, despegó del Aeropuerto de Wilson, situado en la capital de Kenia, a las 14:17 hora local, según lo especificado por Amref en un breve comunicado oficial sobre el suceso.

Amref aseguró estar colaborando plenamente con las autoridades pertinentes y los equipos de emergencia para esclarecer los hechos, aunque no proporcionaron más detalles sobre lo ocurrido en el momento del comunicado.

La Cruz Roja de Kenia confirmó que el accidente tuvo lugar en Mwihoko, una zona residencial del condado de Kiambu que limita con Nairobi.

El comisario de Kiambu, Henry Wafula, confirmó a los medios locales que las seis víctimas mortales incluían a los cuatro ocupantes del avión (dos médicos y dos enfermeros), además de dos personas que se encontraban en el lugar del impacto.

En las redes sociales, se difundieron imágenes del lugar del accidente, donde se podían observar los restos de edificios dañados y la presencia de una multitud. Los equipos de bomberos, la policía y el ejército acudieron al lugar de los hechos. Un testigo relató a los medios que escuchó un estruendo fuerte y al llegar al lugar, vio el avión en llamas y algunos cuerpos.