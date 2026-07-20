Selección española celebra en Madrid su segundo Mundial

La selección española de fútbol celebró la consecución de su segundo Mundial con un multitudinario desfile por Madrid.

celebró la consecución de su segundo Mundial con un multitudinario desfile por Madrid. El triunfo consolida a ‘La Roja’ como una generación legendaria tras recibir el reconocimiento de la Casa Real y del Gobierno.

Cerca de dos millones de aficionados se lanzaron a las calles y 120.000 personas abarrotaron la festiva Plaza de Cibeles.

Multitudinaria rúa en Madrid para aclamar a los campeones

El combinado nacional aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con el trofeo liderado por el capitán Rodri Hernández. Tras descansar brevemente, los futbolistas iniciaron sus encuentros institucionales con el rey Felipe VI en La Zarzuela y con el presidente Pedro Sánchez en La Moncloa.

A partir de las 20:00 horas, la plantilla recorrió las principales arterias de la capital a bordo de un autobús descapotado. Dos millones de seguidores acompañaron el trayecto a través de puntos emblemáticos como la Puerta de Alcalá y las calles Princesa, Serrano y Génova.

Cibeles vibra con el homenaje a los héroes del Mundial

La Plaza de Cibeles congregó a más de 120.000 personas en una fiesta conducida por el seleccionador Luis de la Fuente y los propios futbolistas. La velada contó con sorpresas, la actuación en directo de la cantante Aitana y emotivos homenajes.

Durante las intervenciones públicas, Rodri ensalzó el papel crucial de Ferran Torres en la final. Por su parte, el técnico rioja remarcó la solidez del grupo de 26 internacionales ante un público volcado con la hazaña histórica.