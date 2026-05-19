Senado avanza proyecto clave para limitar poderes de guerra de Donald Trump

19 de mayo de 2026 – Washington – EFE.

Los demócratas en el Senado de Estados Unidos consiguieron abrir el debate para tramitar una medida legislativa que busca obligar al presidente Donald Trump a finalizar las hostilidades con Irán. Esta iniciativa tiene como objetivo central exigir que el mandatario cuente con el aval explícito del Congreso para mantener las operaciones militares en la región. El avance se logró gracias al respaldo de legisladores republicanos disidentes que desbloquearon una resolución que permanecía congelada desde hace varios meses en la cámara alta.

La votación parlamentaria concluyó con un resultado de cincuenta apoyos frente a cuarenta y siete votos en contra, permitiendo que la propuesta impulsada por el liderazgo demócrata avance a la siguiente fase de discusión. En las próximas semanas, los senadores evaluarán si las facultades bélicas del jefe de Estado deben ser restringidas en lo que respecta al conflicto en Medio Oriente. El debate se centrará en la necesidad de equilibrar los poderes de la Casa Blanca con las facultades constitucionales del poder legislativo.

Uno de los votos determinantes para el éxito de la moción provino del senador republicano Bill Cassidy, quien recientemente fue derrotado en los comicios primarios de Luisiana. Cassidy había sido objeto de fuertes cuestionamientos públicos por parte de Trump en las plataformas digitales, donde el presidente criticó su falta de lealtad tras manifestar posturas divergentes ante las decisiones de la actual Administración. Esta coyuntura política interna facilitó la alianza transitoria entre la oposición y los conservadores descontentos.

El proceso constitucional dicta que la iniciativa debe recibir el visto bueno tanto de la Cámara de Representantes como del Senado antes de ser trasladada formalmente a la Oficina Oval. Una vez que el documento llegue al despacho del mandatario, este conservará la facultad legal de aplicar el veto presidencial para anular la legislación. Los promotores de la ley buscan consolidar una mayoría sólida que pueda contrarrestar una eventual negativa del Ejecutivo.

La oposición demócrata ha intentado de manera persistente restringir las atribuciones militares presidenciales desde principios de año, motivada inicialmente por el despliegue del Comando Sur en la zona del Caribe previo a la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro. Posteriormente, se registraron múltiples intentos fallidos enfocados en el escenario de Oriente Medio, los cuales se vieron frustrados en abril tras la extensión de una tregua por parte del Gobierno que evitó la aplicación de la ley de poderes de guerra.

En el ámbito de la diplomacia, el vicepresidente JD Vance manifestó optimismo al señalar que el gobierno iraní muestra intenciones de alcanzar un acuerdo definitivo y reportó progresos significativos en los diálogos bilaterales para desactivar la tensión. En contraste con estas declaraciones de paz, Trump advirtió previamente que las fuerzas militares se encuentran listas para ejecutar una ofensiva bélica de gran magnitud contra territorio iraní en caso de que la vía diplomática fracase.