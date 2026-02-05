Sentenciado por intentar asesinar a agentes en persecución de 2024

5 de febrero de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Un hombre ha sido condenado a 20 años de prisión tras declararse culpable de intento de asesinato el año pasado por disparar contra agentes del condado de Madison en una persecución en 2024.

Robert Vanvoorhis fue sentenciado el jueves por la jueza de circuito del condado de Madison, Donna S. Pate, a cumplir 20 años en una prisión de Alabama.

Vanvoorhis había sido acusado de intento de asesinato, intento de elusión policial, posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente y compra/recepción de propiedad robada. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, se retiraron los otros cargos en su contra.

Originalmente, Vanvoorhis fue arrestado en febrero de 2024 tras una persecución policial que comenzó cerca del Kings Inn en South Memorial Parkway y terminó cerca de Hobbs Island Road. En aquel momento, la Oficina del Sheriff del Condado de Madison informó que Vanvoorhis disparó un arma contra los agentes durante la persecución.

La persecución duró 10 minutos y terminó cuando Vanvoorhis abandonó el vehículo que conducía, según la oficina del sheriff. Fue arrestado 30 minutos después tras una búsqueda. Ningún agente resultó herido en el incidente.

Además de los 20 años de cárcel, Vanvoorhis deberá pagar una multa de $5,000 y $250 en concepto de compensación a las víctimas.