Sequía en Alabama disminuye tras intensas lluvias recientes

Qué pasó: El centro de Alabama redujo sus niveles de sequía a las categorías más bajas de intensidad.

El centro de Alabama redujo sus niveles de sequía a las categorías más bajas de intensidad. Por qué importa: Las tormentas disminuyen el déficit hídrico pero causan inundaciones repentinas por la saturación del suelo.

Las tormentas disminuyen el déficit hídrico pero causan inundaciones repentinas por la saturación del suelo. El dato clave: Regiones como Tuscaloosa y Anniston registran superávit de precipitaciones durante este mes.

El impacto de las tormentas en los niveles de sequía de Alabama

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días aliviaron la crisis hídrica en gran parte del centro de Alabama. Esta región abandonó las condiciones extremas reportadas en abril para situarse en una escala de anormalmente seca a moderada.

A pesar del volumen de agua, el estado de Alabama todavía presenta sectores bajo condiciones de sequía moderada a grave. Los meteorólogos advierten que los aguaceros torrenciales aportan menos beneficio al subsuelo de lo que se estimaba inicialmente.

Inundaciones repentinas limitan la recuperación del suelo

El experto Matt Daniel, meteorólogo especialista de Primera Alerta, explicó que las precipitaciones intensas en periodos cortos saturan la superficie. El suelo actúa como una esponja que no logra absorber el agua rápidamente, lo que genera inundaciones directas en vez de filtración.

El pronóstico del clima contempla la probabilidad de nuevas lluvias intensas y riesgos de inundaciones repentinas en las próximas jornadas. Las autoridades meteorológicas confirman que el patrón climático avanza en la dirección correcta para superar el fenómeno.