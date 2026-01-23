Serbia derrota a Italia y enfrentará a Hungría en final del Europeo

23 de enero de 2026 – Deportes – EFE.

La selección nacional de Serbia logró imponerse con autoridad frente al conjunto de Italia durante la jornada del viernes, asegurando así su participación en el partido decisivo del torneo continental. Aunque los italianos mostraron resistencia y mantuvieron el marcador ajustado hasta el intermedio, la escuadra local terminó dominando el encuentro con un resultado final de diecisiete a trece. Con este triunfo, el equipo serbio se prepara para disputar el título contra Hungría en un duelo que promete ser histórico debido a la trayectoria de ambos países.

La final programada para la noche del domingo enfrentará a las dos naciones que poseen la mayor cantidad de preseas en la historia del waterpolo europeo. Los húngaros llegan a esta instancia tras haber superado al prometedor equipo de Grecia en la primera llave semifinal del campeonato. Por su parte, el conjunto anfitrión busca reafirmar su prestigio ante su público frente a un rival que acumula un registro impresionante de veintiséis medallas continentales a lo largo de los años.

El plantel bajo la dirección técnica de Uros Stevanovic tiene el objetivo claro de volver a la cima del podio europeo después de una ausencia prolongada de ocho años en los puestos de honor. La última vez que este equipo alcanzó la gloria fue en la edición celebrada en Barcelona durante el año 2018, cuando vencieron a España en una definición dramática. Desde aquel momento, la selección no había conseguido figurar entre los tres mejores del continente, lo que añade una presión especial a este compromiso.

El ambiente en el recinto deportivo de la capital serbia ha sido un factor determinante, ya que los aficionados han llenado las gradas para brindar un apoyo incondicional a sus representantes en cada jornada. Gracias a ese impulso emocional, el equipo mantuvo el control de las acciones desde el inicio del juego y supo incrementar la intensidad física después de la primera mitad. Esta estrategia permitió desgastar la defensa de los visitantes y consolidar una ventaja que resultó imposible de remontar para los italianos.

Un momento clave del partido ocurrió durante el tercer periodo, cuando los locales consiguieron una racha anotadora que inclinó definitivamente la balanza a su favor. La efectividad en las jugadas con superioridad numérica fue notable, sumado al desempeño sobresaliente de sus principales atacantes, quienes aportaron una cantidad significativa de goles. Asimismo, la actuación del guardameta serbio fue fundamental para detener las aspiraciones de su rival, acumulando una cifra elevada de intervenciones exitosas a lo largo de los cuatro cuartos.

En contraste, el equipo de Italia no encontró solidez en su portería, ya que sus guardametas tuvieron dificultades para detener los disparos potentes de los artilleros locales. El bajo rendimiento en el área propia se sumó a una falta de contundencia al momento de aprovechar las expulsiones temporales del equipo contrario. Mientras que Serbia demostró una gran puntería en los momentos críticos, los italianos se vieron superados en casi todas las facetas del juego, quedando relegados a la lucha por el tercer puesto del certamen.