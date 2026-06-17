Serena Williams cae en Berlín durante su gira sobre césped

Serena Williams y Karolina Muchova perdieron en la primera ronda de dobles del torneo de Berlín.

La mítica tenista estadounidense se prepara para competir en Wimbledon tras recibir una invitación.

El encuentro se definió por un doble 6-4 en contra frente al dueto de Giuliana Olmos y Erin Routliffe.

El regreso de Serena Williams a las canchas alemanas de Berlín

La tenista estadounidense Serena Williams sumó minutos de juego sobre césped de cara a su próximo gran desafío en el All England Club. En la ronda inicial de dobles en Berlín, formó una alianza internacional con la jugadora checa Karolina Muchova.

El binomio norteamericano y europeo se vio superado en la pista por el juego de la mexicana Giuliana Olmos y la australiana Erin Routliffe. El partido se resolvió tras 90 minutos de acción con parciales idénticos de 6-4 y 6-4 a favor del dúo ganador.

Preparación física rumbo al Grand Slam y circuito de la WTA

Esta participación en Alemania ocurre en paralelo a la confirmación de que la organización de Wimbledon le otorgó una tarjeta de invitación. A sus 44 años de edad, la menor de las hermanas Williams busca retomar ritmo competitivo tras revertir su retiro.

Previamente, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam disputó el torneo de Queen’s junto a la canadiense Victoria Mboko. No obstante, una lesión de rodilla de su compañera forzó el retiro de la dupla en dicho evento preparatorio.