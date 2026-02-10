Servicio Forestal de EE. UU. responde a incendio forestal en el condado de Talladega

10 de febrero de 2026 – CONDADO DE TALLADEGA, Alabama – Agencias.

El Servicio Forestal de los Estados Unidos está respondiendo a un incendio forestal en el Bosque Nacional Talladega este martes 10 de febrero.

De acuerdo con las autoridades, el incendio se localiza en el área de Payne Lake, dentro del Distrito de Guardabosques de Oakmulgee. Equipos de bomberos forestales se encuentran en la escena trabajando para contener las llamas.

Hasta el momento, no se han reportado estructuras bajo amenaza ni se han emitido órdenes de evacuación para las zonas residenciales cercanas. Sin embargo, los oficiales piden a la población que evite el área para permitir el libre movimiento de los vehículos de emergencia y el equipo pesado.

Las condiciones secas y el viento en la región han dificultado las labores de control, pero los equipos de respuesta están utilizando líneas de contención y apoyo aéreo para frenar el avance del fuego. El Servicio Forestal recordó a los residentes que las quemas controladas o fogatas están estrictamente reguladas bajo las condiciones actuales de peligro de incendio.

Aún se desconoce la causa exacta del siniestro, la cual permanece bajo investigación. Se espera que el humo sea visible en las comunidades circundantes durante el resto del día.