Sexto apagón masivo en Cuba agrava la crisis energética nacional

16 de marzo de 2026 – La Habana – EFE.

La isla de Cuba enfrenta nuevamente una situación crítica tras producirse un apagón nacional que ha dejado a todo el país sin suministro eléctrico. El Ministerio de Energía y Minas informó sobre la desconexión total del sistema eléctrico nacional, activando de inmediato los protocolos de emergencia para intentar restablecer el servicio. Esta falla masiva representa el sexto colapso de la red en poco más de un año, lo que evidencia la extrema fragilidad de la infraestructura energética en la nación caribeña y genera una profunda incertidumbre sobre el tiempo que tomará recuperar la normalidad.

El proceso para reactivar la corriente eléctrica en el territorio cubano se caracteriza por ser extremadamente lento y complejo según los antecedentes técnicos disponibles. Las labores de recuperación inician con fuentes de arranque sencillo, como la energía solar y las hidroeléctricas, con el fin de crear pequeñas islas de generación que posteriormente se interconectan. El objetivo fundamental de esta estrategia es suministrar la potencia necesaria a las centrales termoeléctricas principales, las cuales constituyen el pilar del sistema pero requieren un flujo energético previo para poder arrancar sus motores y retomar la producción a gran escala.

Un factor que complica significativamente el panorama actual es la severa escasez de combustibles como el diésel y el fueloil, esenciales para la generación distribuida. Debido a las restricciones y al bloqueo petrolero, las autoridades han señalado que los motores de generación rápida se encuentran prácticamente paralizados por falta de suministro. Esta carencia de recursos energéticos de rápido encendido supone un reto técnico sin precedentes para energizar las plantas termoeléctricas, lo que podría prolongar la duración del apagón masivo y dificultar las maniobras de recuperación en las distintas provincias.

Antes de que ocurriera la desconexión total, la red ya presentaba síntomas de un deterioro avanzado con gran parte de sus unidades de generación fuera de servicio por averías o mantenimientos postergados. La infraestructura termoeléctrica cubana padece las consecuencias de décadas de explotación continua y un déficit crónico de inversiones, operando con tecnología obsoleta que falla de manera recurrente. Esta combinación de falta de mantenimiento técnico y la ausencia de combustible para la generación de respaldo ha dejado al sistema eléctrico en una vulnerabilidad total frente a la demanda diaria de la población.

Desde una perspectiva económica, la crisis energética ha provocado una contracción notable en el producto interno bruto del país, paralizando industrias y servicios esenciales durante los últimos años. Expertos del sector estiman que se requeriría una inversión multimillonaria para sanear por completo la red eléctrica y modernizar las plantas generadoras. La falta de fluido eléctrico no solo detiene la actividad económica, sino que también agrava el malestar social, convirtiéndose en un detonante recurrente de protestas en diversas localidades debido a las precarias condiciones de vida que imponen los cortes de luz prolongados.

El Gobierno de la isla atribuye la responsabilidad de esta situación a las sanciones internacionales que dificultan la adquisición de crudo y repuestos, calificando la situación como una asfixia energética planificada desde el exterior. Por su parte, analistas independientes sostienen que el problema es el resultado de una mezcla entre factores externos y una gestión interna que no logró diversificar la matriz energética a tiempo. Mientras las investigaciones sobre las causas exactas de este último apagón continúan, la prioridad de las brigadas técnicas se centra en lograr una estabilidad mínima que permita devolver la electricidad a los hogares y centros hospitalarios.