Sexto arrestado en relación con la muerte a tiros de un estudiante de Pleasant Grove

Sexto arrestado en relación con la muerte a tiros de un estudiante...

21 de enero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Arrestan a una sexta persona en relación con el asesinato a tiros de Brandon McNeal Campbell.

Según el Departamento de Policía de Birmingham, Davione Green, de 22 años y residente de Center Point, fue arrestado el martes 20 de enero en la cuadra 7400 de la 2nd Avenue South.

Los registros judiciales alegan que, mientras cometía un robo de dinero y/o cigarrillos electrónicos (vapes), Green portaba un arma que utilizó para causar intencionalmente la muerte de Campbell. La policía informó que Green enfrenta cargos por asesinato capital.

Campbell, estudiante de último año de la preparatoria Pleasant Grove High School, fue baleado en el bloque 1600 de Woodlawn Avenue el 10 de enero. Fue hallado sin vida dentro de un automóvil tras chocar contra un árbol frente a una vivienda en el bloque 1600 de Tuscaloosa Avenue Southwest.

Un amigo de Campbell, Sam O’Sha Slaughter, de 17 años, también recibió múltiples disparos y se encuentra en proceso de recuperación.

El 16 de enero, otras cinco personas fueron arrestadas en relación con el tiroteo. La policía indicó que dos menores de 17 años fueron detenidos; uno está acusado de asesinato por imprudencia temeraria (felony murder) y el otro enfrenta cargos de asesinato capital e intento de asesinato.

Rico Wells, Algie Surrell Jr. y Kavari Wells también fueron arrestados. Rico está acusado de asesinato capital e intento de asesinato; Surrell y Kavari enfrentan cargos de asesinato capital.