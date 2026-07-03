Shakira donará 500 mil dólares para la educación en Venezuela

La cantante Shakira anunció una donación masiva para restablecer el sistema educativo en Venezuela.

La iniciativa busca rehabilitar escuelas y apoyar a maestros tras el devastador impacto de dos sismos.

El Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA destinará 500,000 dólares a organizaciones locales.

Fifa y Shakira impulsan millonaria ayuda humanitaria

La estrella colombiana Shakira confirmó una asignación de 500,000 dólares gestionada a través del Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA. Este capital se dirigirá a proyectos que garanticen el retorno seguro de los menores a las aulas de clase.

El plan de contingencia prioriza el financiamiento de instituciones comunitarias venezolanas enfocadas en la infancia. La artista internacional usó sus canales digitales para convocar activamente a las organizaciones locales a postularse para recibir estos recursos económicos.

Líderes internacionales se suman a la reconstrucción educativa

El despliegue humanitario ya cuenta con el respaldo explícito del primer ministro de Canadá, Mark Carney. La campaña busca mitigar los daños de la crisis tras reportarse dos terremotos consecutivos de magnitudes 7.2 y 7.5 en la región.

Shakira extendió un llamado directo a mandatarios europeos como Emmanuel Macron de Francia y Friedrich Merz de Alemania. El objetivo es coordinar esfuerzos globales que permitan desbloquear presupuestos adicionales destinados a la infraestructura escolar en Latinoamérica.