Shakira lanza el video oficial de ‘Zoo’, su canción para Zootopia 2

12 de noviembre de 2025 – Miami – EFE.

La reconocida cantante colombiana Shakira ha lanzado el videoclip oficial de su canción ‘Zoo’, tema que formará parte de la banda sonora de la próxima película de Disney, Zootopia 2. El film de animación está programado para su estreno en cines el 26 de noviembre. Además de aportar su música a la banda sonora, la artista también participa en la película prestando su voz al personaje de una gacela llamada Gazelle.

El nuevo videoclip, que acompaña el tema, muestra a Shakira interpretando la canción en un concierto enérgico frente a una audiencia compuesta por cientos de los personajes animados que forman parte del universo de la película infantil. Zootopia está ambientada en una compleja ciudad metropolitana que, en su totalidad, está habitada exclusivamente por una gran variedad de animales de todas las especies.

Tras su lanzamiento, el videoclip fue publicado en la cuenta oficial de YouTube de DisneyMusic. El material audiovisual ha tenido una recepción inmediata y positiva por parte del público. En tan solo dos horas desde su estreno en la plataforma, el video ya había acumulado más de 11,000 ‘me gusta’, indicando un alto nivel de interés y aprobación por parte de los seguidores de la cantante y de la franquicia cinematográfica.

La presentación oficial del videoclip fue anticipada por la propia Shakira la noche anterior a su estreno. Durante un concierto que formaba parte de su gira musical ‘Las mujeres ya no lloran’ en la ciudad de Quito, la cantante mostró a su público un breve adelanto de las imágenes del video. Fue en ese mismo evento donde la artista hizo el anuncio formal sobre el lanzamiento completo del videoclip, que se concretaría en la tarde del miércoles.

La película Zootopia, así como su inminente secuela, se desarrollan en un universo donde los animales poseen características humanas. Las historias giran en torno a sus protagonistas principales: la conejita Judy Hopps, cuya voz es interpretada por la actriz Ginnifer Goodwin, y el zorro Nick Wilde, al que presta su voz el actor Jason Bateman. Ambos personajes son figuras centrales en la narrativa de esta franquicia animada.

La dirección y el guion de Zootopia 2 estuvieron a cargo de un equipo creativo experimentado. La responsabilidad de escribir y dirigir la nueva entrega recayó en Byron Howard y Jared Bush. Estos cineastas han trabajado previamente en proyectos exitosos, lo que genera expectativas sobre la calidad y el enfoque de la próxima secuela de Disney que cuenta con la participación musical y vocal de Shakira.