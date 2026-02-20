Sheinbaum garantiza búsqueda de mineros en Pasta de Conchos Coahuila

20 de febrero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

A dos décadas de la tragedia ocurrida en la mina de Pasta de Conchos, ubicada en el estado de Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó su compromiso de mantener las labores de rescate de forma ininterrumpida. Durante un encuentro privado con los familiares de los trabajadores, la mandataria aseguró que los esfuerzos de localización no se detendrán hasta encontrar a los 38 mineros que aún permanecen atrapados desde el accidente de 2006. Esta promesa busca dar respuesta a una demanda histórica de justicia y recuperación de restos en la región carbonífera del norte de México.

En el marco de esta reunión, se presentó formalmente el Plan de Justicia en Pasta de Conchos, una estrategia integral que no solo prioriza la búsqueda técnica de los cuerpos, sino que también establece mecanismos de apoyo y reparación del daño para las familias afectadas. La presidenta estuvo acompañada por autoridades clave, como la fiscal general Ernestina Godoy y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, subrayando la coordinación institucional necesaria para avanzar en un proceso que ha enfrentado múltiples obstáculos legales y técnicos a lo largo de los años.

La jefa del Ejecutivo federal enfatizó que estas acciones representan una política de Estado permanente, dando continuidad a la iniciativa iniciada durante el sexenio anterior por Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum reiteró en su conferencia matutina que el compromiso con los deudos es absoluto y que la permanencia de los equipos de trabajo en el sitio está garantizada durante todo su mandato. El objetivo central es agotar todas las posibilidades tecnológicas y humanas para lograr el cierre de este capítulo tan doloroso para la comunidad minera.

Respecto a los avances recientes en la zona, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social confirmó que en días pasados se logró recuperar los restos de 25 trabajadores, logrando la identificación y entrega de 23 de ellos a sus parientes cercanos. Estos resultados positivos refuerzan la viabilidad de las operaciones actuales, contrastando con la suspensión de labores que ocurrió meses después de la explosión original bajo el argumento de falta de seguridad, lo cual generó años de protestas y denuncias por parte de los colectivos de familiares.

La historia de la mina Pasta de Conchos ha estado marcada por la lucha constante contra el olvido, luego de que en febrero de 2006 una explosión dejara atrapados a 65 mineros y solo se recuperaran dos cuerpos en la etapa inicial. Tras años de abandono institucional percibido por las víctimas, la reanudación de los trabajos en 2019 marcó un punto de inflexión que permitió, en julio de 2024, identificar al primer minero rescatado tras un largo periodo de inactividad en las galerías siniestradas.

Finalmente, el actual gobierno busca consolidar la certeza jurídica y operativa mediante acuerdos firmados que blindan la continuidad del rescate tanto en Pasta de Conchos como en la mina El Pinabete. Estas acciones forman parte de un esfuerzo por garantizar que las fallas de seguridad y la falta de respuesta oficial del pasado no se repitan, estableciendo un precedente en la atención a desastres industriales en México y priorizando la dignidad de los trabajadores y sus seres queridos sobre cualquier otro interés.