Sheinbaum se ausenta de Davos y enviará a la secretaria de Medio Ambiente

15 de enero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum comunicó recientemente que no asistirá de manera personal a la próxima edición del Foro de Davos. En su lugar, la representación oficial del Gobierno de México recaerá en la actual encargada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este evento internacional tendrá lugar en el territorio suizo durante la penúltima semana del mes de enero.

Durante su habitual encuentro matutino con la prensa, la presidenta detalló que la funcionaria Alicia Bárcena será la voz del país en dicho espacio. La intención de esta participación es exponer el modelo de desarrollo nacional centrado en la justicia social. Asimismo, se busca resaltar la conexión fundamental que existe entre el crecimiento económico y la protección de los ecosistemas naturales.

La delegación mexicana no estará conformada únicamente por perfiles gubernamentales, pues también se sumará el sector empresarial. Altagracia Gómez, quien coordina el organismo dedicado a la promoción de la inversión y la relocalización industrial, acompañará a la secretaria. Su presencia tiene como fin fortalecer los lazos comerciales y atraer capitales extranjeros hacia las distintas regiones del territorio mexicano.

Esta convención anual alcanza este año su edición número cincuenta y seis y se perfila como un punto de encuentro masivo para la élite global. Se tiene prevista la llegada de miles de figuras influyentes, entre las que destacan casi dos mil delegados del ámbito corporativo provenientes de más de cien naciones. La escala del evento refleja su relevancia para la toma de decisiones económicas a nivel mundial.

Además del sector privado, la representación política será sumamente amplia y diversa en los Alpes. Se espera la asistencia de decenas de responsables de las carteras de finanzas, economía y relaciones exteriores de diversos gobiernos. Esta congregación de funcionarios públicos permite el intercambio de políticas y estrategias frente a los retos globales contemporáneos.

Entre las figuras internacionales de mayor peso que han asegurado su presencia se encuentran mandatarios de potencias mundiales y líderes de organismos regionales. Destacan nombres como Donald Trump, Javier Milei y Volodímir Zelenski, además de la máxima autoridad de la Comisión Europea. La diversidad de posturas políticas garantiza un debate intenso sobre el rumbo de la economía y la seguridad internacional.