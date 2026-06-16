Shrek 5 estrena tráiler con Eugenio Derbez pero sin Alfonso Obregón

Qué pasó: Universal Pictures México lanzó el primer tráiler oficial en español de la esperada película animada de DreamWorks.

Universal Pictures México lanzó el primer tráiler oficial en español de la esperada película animada de DreamWorks. Por qué importa: El avance causó revuelo en el mundo del espectáculo al confirmar el regreso de voces clave y un polémico cambio de protagonista.

El avance causó revuelo en el mundo del espectáculo al confirmar el regreso de voces clave y un polémico cambio de protagonista. El dato clave: El largometraje animado llegará a las salas de cine el próximo 30 de julio de 2027.

Eugenio Derbez y Dulce Guerrero regresan al Reino de Muy Muy Lejano

El esperado regreso de la franquicia animada más exitosa de DreamWorks es una realidad en la farándula internacional. El avance oficial exclusivo para el público hispanohablante desveló la participación del icónico comediante Eugenio Derbez, quien retoma su legendario papel prestando su voz al carismático personaje de Burro.

La actriz Dulce Guerrero también consolida su retorno definitivo para dar vida nuevamente a la Princesa Fiona. El adelanto difundido en plataformas digitales destaca por mantener el humor característico y los modismos coloquiales mexicanos que han definido la identidad de la saga desde sus inicios.

La gran polémica por el cambio de voz de Shrek en el doblaje latino

A pesar del entusiasmo de la audiencia, las redes sociales estallaron debido a la sorpresiva ausencia de Alfonso Obregón como la voz principal del ogro. El tráiler exhibió a un actor de doblaje completamente diferente y cuya identidad se mantiene bajo estricta reserva por parte de la distribuidora cinematográfica.

La continuidad de Obregón en la producción peligraba desde que el propio intérprete exigió públicamente créditos de dirección y mejoras salariales en plataformas digitales. Adicionalmente, el panorama legal del docente se complicó previamente debido a problemas jurídicos y acusaciones de abuso sexual en la Ciudad de México.