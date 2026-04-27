Siete arrestados más por tiroteos contra casas y vehículos en Anniston

27 de abril de 2026 – ANNISTON, Alabama – Agencias.

Se han realizado arrestos adicionales en Anniston en relación con una serie de tiroteos contra viviendas y vehículos.

El 8 de abril de 2026, el Departamento de Policía de Anniston había arrestado a ocho personas: Zavion Lynch, Javon Williams, Jaterius Groce, Zyquan Ackles, Victoria Pope, Deorderick Searcy, Travis Turner y Darnell Thomas Jr.

Durante ese tiempo, la policía indicó que la investigación continuaba y que se esperaban más cargos.

El 23 de abril, la División de Investigación del Departamento de Policía de Anniston ejecutó una orden de allanamiento en el bloque 1300 de la Avenida Champaign. Agentes de patrulla de Anniston y la Unidad de Delitos Graves del 7.º Distrito Judicial brindaron apoyo.

Según la policía de Anniston, durante el registro, los agentes incautaron un rifle tipo AK, aproximadamente 1.08 kg de presunta marihuana y parafernalia relacionada con las drogas.

Posteriormente, la Fiscalía del Condado de Calhoun emitió órdenes de arresto contra Kamari McClellan, Maurice McClellan y Anjelica Olivera.

Kamari McClellan fue arrestado el 23 de abril. El 24 de abril, agentes de la policía de Anniston detuvieron un vehículo durante un control de tráfico y arrestaron a Maurice McClellan y Anjelica Olivera por las órdenes de arresto pendientes.

Además, el 25 de abril, agentes de patrulla de la policía de Anniston detuvieron un vehículo cerca de la intersección de la calle 21 y la calle Noble por una infracción de tráfico. Durante la detención, los agentes determinaron que existía causa probable para registrar el vehículo.

El registro permitió a los agentes encontrar dos pistolas, aproximadamente 45 gramos de presunta marihuana y una gran cantidad de dinero en efectivo.

Las siguientes personas fueron arrestadas: Prince Williams, Calen Good, Camron Good y Kyesha Williams.

Todos los arrestos y cargos:

Kamari McClellan, 20 años, Anniston, Alabama

– Disparo de arma de fuego contra un vehículo o edificio ocupado

– Tráfico de cannabis

Maurice McClellan, 40 años, Anniston, Alabama

– Posesión ilegal de arma de fuego por personas con antecedentes penales (dos cargos)

– Tráfico de cannabis

– Posesión ilegal de marihuana en segundo grado

Anjelica Olivera, 38 años, Anniston, Alabama

– Tráfico de cannabis

Prince Williams, 25 años, Anniston, Alabama

– Posesión ilegal de marihuana en primer grado

Calen Good, 33 años, Bremerton, Washington

– Posesión ilegal de marihuana en primer grado

Camron Good, 32 años, Birmingham, Alabama

– Posesión ilegal de marihuana en primer grado

Kyesha Williams, 30 años, Anniston, Alabama

– Posesión ilegal de marihuana en primer grado

“Que esto sirva como un mensaje claro: el crimen no será tolerado en la ciudad de Anniston. El Departamento de Policía de Anniston continuará persiguiendo enérgicamente a quienes decidan cometer delitos.” “Esto pone en peligro a nuestra comunidad”, escribió el Departamento de Policía de Anniston.

Se insta a cualquier persona que tenga información relacionada con estos u otros incidentes a que se comunique con el Departamento de Policía de Anniston a través de su portal de denuncias en línea ó llamando a la División de Investigación. Las denuncias pueden proporcionarse de forma anónima haciendo clic ó tocando aquí ó llamando al 256-240-4000.