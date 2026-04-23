Siluria Sounds trae música en vivo gratis a Alabaster

23 de abril de 2026 – ALABASTER, Alabama – Agencias.
¿Buscas una noche divertida y económica? La ciudad de Alabaster invita a la comunidad al anfiteatro para disfrutar de Siluria Sounds. Estos conciertos gratuitos combinan música country, pop, hip-hop y clásica, ofreciendo entretenimiento para todas las edades.
Conciertos restantes de 2026
9 de mayo: Los Lonely Boys | 19:00 h
18 de julio: The Wildflowers (con The M-80s como invitados especiales) | 19:00 h
15 de agosto: Young MC, Tone Loc y Sugarhill Gang | 19:00 h
11 de octubre: Orquesta Sinfónica de Alabama | 15:00 h
Información importante
Costo: Entrada gratuita
Cómo llegar: Servicio de transporte disponible desde estacionamientos cercanos
Qué llevar: Una silla o manta para acomodarse en el área verde cerca del Ayuntamiento y disfrutar de una noche de música relajada e informal
Transporte y estacionamiento
Un servicio de transporte gratuito conectará el anfiteatro con ciertas áreas de estacionamiento público. Haga clic ó toque aquí para ver el mapa completo de estacionamiento para eventos en el Anfiteatro Alabaster.